Cyklista Martin Haring je po rokoch na sviatky doma, cieľ je kvalifikovať sa na OH

Tridsaťjedenročný univerzál z Dukly Banská Bystrica skončil vo výročnej ankete za bratmi Petrom a Jurajom Saganovcami, čo bolo pre neho veľké prekvapenie.

Na snímke Martin Haring z tímu Dukla Banská Bystrica — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 25. decembra (TASR) - Tretí najlepší slovenský cyklista sezóny podľa ankety Zlatý pedál si po dlhý rokoch užíva koncoročné sviatky doma v kruhu rodiny. Všestranný pretekár Martin Haring však ani počas nich úplne nevypustí povinnosti a myslí na svoj hlavný cieľ - prebojovať sa na olympijské hry 2020 do Tokia.

Haring preteká na horskom bicykli, cestnom i v cyklokrose. Keďže v končiacej sa sezóne ho poriadne zamestnávali prvé dve disciplíny, tú tretiu dal trochu bokom a práve vďaka tomu si mohol užiť tradičné sviatky. "Cyklokros sme túto sezónu vypustili, išiel som vlastne len na majstrovstvách Slovenska. Takže vďaka tomu som konečne po neviem koľkých rokoch cez sviatky doma v pokoji. Strávim ich v kruhu rodiny a užijem si to," povedal.

Tridsaťjedenročný univerzál z Dukly Banská Bystrica skončil vo výročnej ankete za bratmi Petrom a Jurajom Saganovcami, čo bolo pre neho veľké prekvapenie. "Naozaj som to nečakal, preto si to veľmi cením a potešilo ma to." Cenné umiestnenie si vyslúžil za výborné výsledky na ceste i v horách. Na pretekoch Okolo Slovenska získal druhý najcennejší dres, keď triumfoval v bodovacej súťaži a vo vrchárskej skončil na druhom mieste. Pridal aj etapový triumf na Okolo Kamerunu a bronz z časovky na MSR.

Na horskom bicykli nazbieral 518 bodov do rebríčka UCI, ktoré sú potrebné na miestenku do Tokia. Dokázal zvíťaziť na dvoch C1 pretekoch (Chorvátsko, Turecko) a doma obhájiť titul majstra Slovenska. V ankete tak získal aj cenu pre najlepšieho horského cyklistiku v kategórii cross country. "Tento rok som toho mal viacej, keďže som zbieral body do rebríčka v horskej cyklistike a jazdil som aj cestu. Hlavne zavážilo, že som bol na očiach a pomohol aj úspech na Okolo Slovenska, kde som získal druhý najcennejší bodovací dres. Bol to úspešný rok," zhodnotil. Na otázku, ako zvláda zbierať úspechy vo všetkých troch disciplínach, odvetil stručne: "Cyklistika je len jedna."

Do ďalších rokov sa zameria najmä na horskú, priorita číslo jedna je olympiáda. "Olympijskú kvalifikáciu sme začali úspešne a to je priorita aj ďalej, keďže bude pokračovať v nasledujúcom roku a aj v roku 2020. Body získavame dokopy traja a verím, že to bude s úspešným koncom. Ak by bola veľmi-veľmi dobrá konštelácia hviezd, tak by mohli byť v hre aj dve miestenky. Ale myslím si, že budeme spokojní aj s jednou," dodal Haring.