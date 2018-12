TASR

India otvorila svoj najdlhší diaľnično-železničný most

Slávnostné otvorenie bolo načasované na výročie narodenia zosnulého indického premiéra Atala Bihárího Vádžpejího, ktorý rovnako ako Módí stál na čele Indickej ľudovej strany (BJP).

Na archívnej snímke indický premiér Naréndra Módí — Foto: TASR/AP

Naí Dillí 25. decembra (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v utorok slávnostne otvoril najdlhší diaľnično-železničný most v krajine. Most s názvom Bogibil má dĺžku 4,9 kilometra a klenie sa nad riekou Brahmaputra v štáte Ásam. Most spája okresy, ktoré susedia so štátom Arunáčalpradéš - sporným územím nárokovaným Čínou.

"Bogibil nie je iba mostom, ale životne dôležitým spojením pre státisíce ľudí v tomto regióne. Posilňuje sa ním prepojiteľnosť medzi Ásamom a ďalšími časťami krajiny," uviedol na mieste Módí, ktorého cituje tlačová agentúra DPA. Most za 59 miliárd rupií (840 miliónov dolárov) skráti cestovanie o tri až štyri hodiny, tvrdia úrady.

Most je dôležitý aj z hľadiska obrannej logistiky pozdĺž severovýchodných hraníc s Čínou. Je totiž skonštruovaný tak, aby dokázal uľahčiť presuny tankov a v prípade potreby na ňom môžu pristávať aj bojové stíhačky. Bogibil je zároveň druhým najdlhším mostom svojho druhu v celej Ázii a jeho životnosť je stanovená na zhruba 120 rokov.

Čína považuje Arunáčalpradéš za súčasť Tibetu, a teda za svoje územie. Peking vystúpil aj proti rozhodnutiu Indie umožniť exilovému tibetskému duchovnému vodcovi Dalajlámovi navštíviť tento región, ako aj proti rozvoju miestnej infraštruktúry. Pohraničné spory medzi krajinami sú dedičstvom čínsko-indickej vojny z roku 1962.