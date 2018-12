TASR

Lucas Hernandez v januári neprestúpi z Atletica do Bayernu Mníchov

Bayern údajne ponúkal za dvadsaťdvaročného obrancu 80 miliónov eur.

Nemecký futbalista Timo Werner (vľavo) a Francúz Lucas Hernandez — Foto: TASR/AP

Madrid 25. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Lucas Hernandez podľa všetkého neprestúpi v zimnom transferovom období z Atletica Madrid do Bayernu Mníchov.

Španielsky denník AS informoval, že po rokovaniach oboch klubov je jasné, že januárový prestup nie je aktuálny. Bayern údajne ponúkal za dvadsaťdvaročného obrancu 80 miliónov eur. Hernandez by tak mal do konca sezóny zotrvať v Atleticu. Informovala agentúra dpa.