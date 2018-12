TASR

Opory Slovana v zime neodídu, Kmotrík chce káder ešte viac skvalitniť

Na snímke vľavo Aleksandar Čavrič a vpravo Mohao. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. decembra (TASR) - Viceprezident futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší ubezpečil fanúšikov, že opory tímu Andraž Šporar, Moha, Mitch Apau či Aleksandar Čavrič, nezmenia v zime dres. Uviedol to v rozhovore pre oficiálny klubový web.

Po skončení jesennej časti sa totiž v zahraničných médiách objavili informácie o záujme viacerých klubov o kľúčových hráčov "belasých". "Môžem potvrdiť, že evidujeme veľký záujem zahraničných klubov o hráčov ako Andraž Šporar, Moha, Mitch Apau či Aleksandar Čavrič. Fanúšikov však môžem ubezpečiť a potvrdiť, že títo hráči v zime z klubu neodídu. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme ich udržali a vážim si, že aj samotní hráči dali najavo, že im na Slovane záleží a chcú u nás zostať. Naši kľúčoví hráči sú u nás spokojní a naďalej chcú bojovať za belasé farby," uviedol Kmotrík ml.

Slovan chce kostru tímu udržať, nejaké pohyby smerom von z mužstva sa však asi uskutočnia: "Náš káder je stabilizovaný a neplánujeme žiadne radikálne zásahy. Dokázali sme vytvoriť silnú kostru tímu, o ktorú sa skutočne môžeme oprieť. Pokiaľ však chceme naplniť naše plány, ktorými sú zisk titulu a úspech v Európe, musíme prirodzene pracovať na skvalitnení kádra. Máme pozície, ktoré by sme radi skvalitnili a posty, kde chceme zvýšiť konkurenciu. V súčasnosti máme rozpracované potenciálne posily, ale uvidíme, ako sa vyvinú rokovania, takže zatiaľ by som nerád predbiehal. Čo sa týka odchodov, tak radi by sme sa rozlúčili s niektorými hráčmi. O ukončení spolupráce rokujeme s Mitchellom Schetom a Rickym van Haarenom, otázne je aj zotrvanie Milana Rundiča."

Fanúšikovia Slovana sa už nevedia dočkať prvého jarného zápasu na vynovenom Tehelnom poli. Médiám už predstavili útroby nového stánku a dôkladne si ho prešiel aj viceprezident klubu: "Prebehla mnou obrovská energia, ktorá je spojená s Tehelným poľom. Keď som mal možnosť vidieť, ako štadión vyzerá a na čo sa môžu naši fanúšikovia tešiť v novej ére Slovana Bratislava, tak to bolo skrátka niečo neopísateľné. Som presvedčený, že každý, kto príde na tento nový štadión, bude zdieľať podobné pocity a že sa v nás opäť prebudí ten slovanistický duch, spojený s Tehelným poľom. Prajem si a urobím maximum pre to, aby sa naši priaznivci vrátili na tribúny a aby sme spoločne s našou storočnicou a päťdesiatym výročím víťazstva v PVP získali ďalší belasý majstrovský titul. A tým začneme písať novú históriu nášho klubu," uzavrel Kmotrík.