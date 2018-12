TASR

Na snímke Peter Sagan — Foto: TASR - Martin Baumann

Monako 25. decembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa premiérovo predstaví na pretekoch Vuelta a San Juan, ktoré sa konajú v termíne 27. januára až 3. februára v Argentíne.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe vyhlásil, že si na podujatí chce otestovať nohy, no zameria sa aj na etapové víťazstvo. "Bude to dobrá príležitosť zabojovať o aspoň jednu etapu," uviedol v tlačovej správe organizátorov.

Sagan ešte predtým absolvuje austrálsku Tour Down Under (15.-20. januára), na podujatí sa predstaví tretíkrát za sebou. Na Vuelta a San Juan to bude jeho debut, no v minulosti trikrát štartoval v Argentíne na pretekoch Tour de San Luis (2013, 2014, 2016). "Pamätám si na dobrú klímu a náklonnosť Argentínčanov. V roku 2019 sa prvýkrát predstavím na Vuelta a San Juan, teším sa na objavovanie provincie, krajiny, trasy a systému, ktorý používajú. Zistil som, že do týždňových pretekov zahrnuli aj deň voľna," citoval ho portál cyclingnews.com.

V Argentíne by mal o etapové vavríny zabojovať so šprintérmi ako sú napríklad Mark Cavendish (Dimension Data), Fernando Gaviria (SAE Team Emirates) či domáci Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors).