Členovia skupiny U2 sa pre charitu predstavili ako pouliční hudobníci

Bono Vox, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Dublin 25. decembra (TASR) - Dvaja členovia írskej rockovej skupiny U2, spevák Bono a gitarista The Edge, sa v pondelok na Štedrý deň predstavili v úlohe pouličných hudobníkov - buskerov.

Pred divadlom Gaiety Theatre v centre írskeho hlavného mesta Dublin sa zúčastnili na výročnom podujatí charitatívnej organizácie Dublin Simon Community na podporu ľudí bez domova.

Frontman U2 sa na tomto podujatí zúčastnil už po siedmy raz, informuje denník The Guardian.

Dvojica pre prihliadajúcich zahrala skladbu Love Is Bigger Than Anything in Its Way z ich vlaňajšieho albumu Songs of Experience, ako aj dve vianočné koledy - O Holy Night a O Night Divine.

Poslednú skladbu, Christmas (Baby Please Come Home), ktorú v roku 1963 pôvodne naspievala Darlene Loveová, predviedli Bono a The Edge spoločne s ďalšími zúčastnenými hudobníkmi.

Organizátorom podujatia bol Glen Hansard, zakladateľ dublinskej rockovej formácie The Frames. Predstavil sa s piesňou, ktorá kritizuje írsku vládu za jej zlé riešenie bezdomovectva v krajine.

Ďalšími účinkujúcimi boli Imelda Mayová, Damien Rice, Danny O'Reilly, Luke Clerkin, Mundy a Róisín O.

V Írsku žije momentálne takmer 10.000 ľudí bez domova vrátane 4000 detí. Podľa aktivistov sa napriek silnej ekonomike krajiny nestavajú dostupné nové domy dostatočne rýchlo, pričom nájomné sa podstatne zvýšilo.