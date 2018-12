TASR

Slovenské elektrárne vydali nový dvojročný kalendár pre domácnosti

Nástenné kalendáre s príručkou na ochranu obyvateľstva v 20-kilometrovom okolí Atómovej elektrárne Mochovce vydávajú Slovenské elektrárne každé dva roky.

Snímka chladiarenskych veží 3. bloku po ukončení studenej hydroskúšky 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Levice 25. decembra (TASR) - Mesto Levice bude počas januára a februára budúceho roka rozdávať do každej domácnosti kalendár Slovenských elektrární na roky 2019 a 2020. Kalendár obsahuje príručku pre ochranu obyvateľstva v ochrannom pásme Atómových elektrární Mochovce. „Obyvatelia v ňom nájdu informácie, ktoré by im mohli byť užitočné v prípade mimoriadnej udalosti v elektrárni. Pravdepodobnosť, že k tejto udalosti dôjde, je nízka, napriek tomu by všetci mali vedieť, čo v takomto prípade robiť,“ informovala Adriana Macáková z Mestského úradu Levice.

Nástenné kalendáre s príručkou na ochranu obyvateľstva v 20-kilometrovom okolí Atómovej elektrárne Mochovce vydávajú Slovenské elektrárne každé dva roky. Do domácností ich distribuujú v súčinnosti s mestskými a obecnými úradmi. Obsah kalendára bol konzultovaný s odbormi krízového riadenia príslušných okresných úradov. „Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť obyvateľstva. Preto sú pre prípad radiačnej udalosti vypracované súbory opatrení, ktoré zabezpečia zvládnutie takejto udalosti bez ujmy na zdraví obyvateľstva,“ skonštatovala Macáková.