TASR

Včera o 11:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vedci odporúčajú okoreniť si Vianoce bylinkami

Na štedrovečerných stoloch by určite nemali chýbať potraviny rastlinného pôvodu, bohaté na polyfenoly, bioaktívne látky dôležité najmä v prevencii civilizačných ochorení

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 23. decembra (TASR) – Hoci sú Vianoce považované za najčarovnejší sviatok v roku, predstavujú zároveň zdravotné riziko, a to najmä pre pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Upozorňujú na to vedci Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí s prihliadnutím na závery medzinárodných štúdií pripomínajú, že zvýšené zdravotné riziko počas zimných sviatkov súvisí aj s tým, čo a ako jeme.

"Na štedrovečerných stoloch by určite nemali chýbať potraviny rastlinného pôvodu, bohaté na polyfenoly, bioaktívne látky dôležité najmä v prevencii civilizačných ochorení," uviedla Lucia Račková z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, v ktorom blahodarné účinky polyfenolov skúmajú.

"Polyfenoly ochraňujú bunky rôznych tkanív pred oxidačným stresom, pôsobia protizápalovo a celkovo chránia pred nepriaznivými dôsledkami starnutia. Ich zastúpenie v strave môže tiež imitovať blahodarné účinky pôstu," spresnila.

K najbohatším zdrojom patria tradičné vianočné koreniny - klinčeky a badián, a tiež bylinky ako oregano, rozmarín a tymián. "Vysoký obsah polyfenolov, najmä z hľadiska bežnej porcie, nájdeme v tmavej čokoláde, v ovocí s tmavo sfarbenými bobuľkami, tradičných jabĺčkach, artičokách a nápojoch ako káva, zelený a čierny čaj a červené víno," skonštatovala Račková.

Odporučila tiež počas sviatkov vo všeobecnosti jesť s mierou a nepreháňať to so sladkými a tučnými jedlami. "Aj vedecké štúdie potvrdili, že už mierne dlhšie trvajúce zníženie energetického príjmu znižuje krvný tlak, upravuje krvné lipidy, redukuje zápalové mediátory a predlžuje život," upozornila.