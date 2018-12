TASR

V súvislosti s výročím narodenia Solženicyna otvorili v Moskve múzeum

Od Solženicynovho narodenia uplynulo 11. decembra presne 100 rokov.

Ruský spisovateľ Alexander Isajevič Solženicyn, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 25. decembra (TASR) - V súvislosti s nedávnym 100. výročím narodenia Alexandra Solženicyna (1918-2008) otvorili v pondelok v Moskve múzeum venované tomuto ruskému spisovateľovi a disidentovi, ktorého preslávil vo svete román o stalinských trestaneckých táboroch Súostrovie Gulag. Výstavné priestory vznikli v jeho niekdajšom byte, kde ho začiatkom 70. rokov zadržali, informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na ruské médiá.

"Je to pocta ľuďom, ktorí boli spolu s ním," povedala pri otvorení námestníčka moskovského primátora Nataľja Serguninová. Na podujatí sa zúčastnila i vdova po spisovateľovi.

Od Solženicynovho narodenia uplynulo 11. decembra presne 100 rokov. Výstava je spracovaním rôznych tematických oblastí, týkajúcich sa jeho života a tvorby.

Solženicyn bol jedným z najväčších kritikov komunistického režimu v bývalom Sovietskom zväze. Krutosť stalinského teroru pocítil na vlastnej koži - už v roku 1945 ho odsúdili na osem rokov väzenia, z čoho dva roky strávil v tzv. gulagu.

V roku 1970 Solženicynovi udelili Nobelovu centu za literatúru. Osobne si ju však v Štokholme neprevzal, lebo sa obával, že by mu neumožnili vrátiť sa do vlasti. Po tom, ako Solženicynovi vyšla v roku 1974 vo Francúzsku prvá časť románu Súostrovie Gulag, v Sovietskom zväze ho označili za zradcu a zbavili občianstva. Po rokoch v exile sa vrátil do Ruska až v roku 1994.