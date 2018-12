Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najkrajšie novoročné sms priania: Potešte vašich blízkych vtipnými aj milými vinšami

Už len pár hodín a vkročíme do nového roka. Chceli by ste potešiť tých, s ktorými tento deň nemôžete stráviť? Prinášame pár podarených tipov.

Šťastný nový rok! — Foto: Pexels.com, Pixabay.com

BRATISLAVA 30. decembra - A po roku je to tu to opäť. Lúčime sa so starým, s otvorenou náručou vítame ten nový. Rok 2018 priniesol snáď všetko čo mal. Veríme, že naň budete spomínať hlavne v pozitívnom svetle a na to škaredé sa časom zabudne. Odpočítavame posledné hodiny do polnoci, ktoré trávime s blízkymi ľuďmi a priateľmi. Miestnosti sú zaplnené smiechom, spomienkami, hudbou, priateľskou atmosférou, no a samozrejme dobrým jedlom a pitím. V chladničke sa chladia bublinky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou príchodu nového roka. Rok 2019 je na dosah a treba doň vstúpiť s novými myšlienkami, novými cieľmi a najmä po boku svojich milovaných. Žiaľ, nedá sa však oslavovať osobne so všetkými, a tak je dobrým zvykom, že svojim blízkym posielame silvestrovské a novoročné SMS priania.

Pre potešenie

Tak ako dnes starý rok padá, nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá, zabudni na bolesť a starosti a preži ďalší rok v láske a radosti.

Do nového roku veľa splnených snov Ti prajem. Nech Tvoje srdce pre vernú lásku denne bije a šťastie na duši Ti radostne žije. A aké predsavzatie do nového roku si treba dať? No predsa aspoň 24 hodín denne sa milo usmievať a radosť všetkým naokolo rozdávať.

Kvapku smoly,lyžičku hrdosti,hrnček radosti,kotlík úspechu,jazierko peňazí,more šťastia,oceán zdravia a celý vesmír lásky Ti v roku 2019 praje …

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život, meníme partnerov, ale nikdy nemeníme priateľov! Príjemné prežitie Silvestra a šťastný nový rok praje …

Nech šťastie ako diamant vo vašom svete žiari, nech každý deň je novou perlou vo vašom spomienkovom erári, nech zlatou trpezlivosťou Boh vás obdarí a zopár strieborných potešení nech vám pripraví.

Lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky v novom roku praje ....

Pre odvážnych

V Novom roku Ti posielam toľko pusiniek, koľko je v Tvojom šampuse bubliniek.

Keď sa budeš v noci báť, skús si niečo pekné priať. Tvoj anjelik o tom vie, sud piva Ti prinesie. Dáš si glga, príde slina, opiješ sa ako sviňa.

Hej, aj s Tebou sa Starý rok nemaznal? Tak Ti želám, aby si bol v Novom roku kráľ, mnoho nových vecí objavoval, a ešte z nich aj iným rozdával.

Až ti šampusový štupeľ trafí do oka, až ťa vyšetria a uznajú za cvoka, až ti bude od chlastu na bliti, až sa ti prskavka v zadku rozsvieti, až vonku na štyroch psovi budeš vravieť slečna, až zistíš že pyrotechnika je nebezpečná, až v prednom vačku ti buchne delobuch a zapáli ti z rite vyprdnutý puch a poletíš oblúkom ponad strechu, rozrežeš prdel na kuse plechu, tak potom priať šťastie ti už neskoro bude, preto tak skoro ti to prajem a v kľude. Šťastný Nový rok.

Nech čerti od Vás smolu odnesú a choroby stratia Vašu adresu. Veľké príjmy , nízke dane a sexu tak primerane počas celého roku praje…