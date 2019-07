Inzercia

Dnes o 08:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poznáme nepriateľa, máme zbraň a nechávame ho vyhrávať...

Pridajte tento titulok k akejkoľvek situácii, v ktorej sa rieši nejaký problém. Ak poznáme to, čo nás zabíja, vieme ho bez veľkej námahy poraziť a aj tak nás zrazí na kolená, tak problémom je naše myslenie a prístup k veci. Ľudský papillomavírus (HPV), ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, ročne na Slovensku usmrtí 200 žien. Každý rok a celkom zbytočne.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

Slovo „rakovina“ sa v akejkoľvek podobe v našom vnímaní rovná katastrofe. V prípade rakoviny krčka maternice ako keby sme jej vedome dávali priestor, nech sa ukáže v plnej paráde. Sarkazmus je na mieste. Lebo takto a navyše ľahostajne pristupujeme k prevencii práve proti jednému z mála rakovinových ochorení, ktorému môžeme predísť očkovaním.

Nastavme svoju myseľ na zodpovednosť

Každá žena má od 18. roka alebo od prvého tehotenstva nárok zo zákona na preventívnu gynekologickú prehliadku raz za rok. Počas nej sa u žien vo veku 23 - 64 rokov vykonáva aj bezbolestné cytológické vyšetrenie biologického materiálu z krčka maternice. V laboratóriu sa potom zisťuje prítomnosť HPV vírusu. Ďalšia pravidelná prehliadka u gynekológa v kombinácii s očkovaním proti HPV je tou najlepšou prevenciou.

Nebojme sa informácií

Je veľkým omylom myslieť si, že ak máme v sebe HPV vírus, zákonite musíme ochorieť na rakovinu. Ako v nás HPV vlastne žije? Do piatich rokov môže prerásť do predrakovinového štádia rakoviny krčka maternice a až do 10-tich rokov môže prepuknúť do ťažkého rakovinového stavu. Stále mu našou ľahostajnosťou dávame čas, aby zaútočil v plnej sile a porazil nás. Až 80% žien, ak ich imunitný systém je v poriadku alebo „nálož“ vírusu nie je nadmerne veľká, sa však zbaví vírusu prirodzene. Čiže ak sa na jednej prehliadke zistí, že HPV je v tele prítomný, na tej druhej tam byť už nemusí. Alebo naopak. To však do veľkej miery môže závisieť aj od prístupu žien k svojmu zdraviu.

Primárna prevencia

Už viac ako 10 rokov existuje možnosť účinného očkovania proti HPV. Odporúča sa najmä mladým dievčatám (13-14 rokov), kedy sa ich silný organizmus posilnený očkovacou látkou, dostatočne pripraví na prípadný útok vírusu. Je na lekároch a hlavne na rodičoch, mamách, aby si najskôr ony samé uvedomili dôležitosť očkovania a potom ju vedeli vysvetliť aj svojim dcéram, aj keď ešte pohlavným životom nežijú. Pár minút otvoreného a úprimného rozhovoru im môže ušetriť naozaj nepríjemné situácie.