Pôvodne to bola temná rozprávka, ktorá sa nikomu nepáčila. Dnes je Luskáčik jedným z najkrajších symbolov Vianoc

Príbeh o chlapcovi, ktorého zlá Myšia kráľovná zakliala do podoby vojačika Luskáčika, vznikol pred viac ako 200 rokmi.

BRATISLAVA 25. decembra - Keď sa povie Luskáčik, ako prvý vám pravdepodobne napadne balet od ruského skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského. V týchto dňoch ho môžete vidieť v divadlách v Bratislave či Košiciach. Príbeh však pôvodne pochádza z Nemecka.

Najskôr ponuré čítanie, potom rozprávkový balet

V príbehu o Luskáčikovi dostane malá Klárka na Vianoce luskáčik na orechy, ktorý vyzerá ako cínový vojačik. Je to však mladý muž, ktorého do tejto podoby zakliala zlá Myšia kráľovná. Luskáčik sa spolu s ostatnými Klárkinými hračkami ocitne v boji proti sedemhlavému Myšiemu kráľovi, až ho nakoniec porazí a kliatba je zlomená. Luskáčik a Klárka sa do seba zaľúbia a šťastne žijú v kráľovstve bábik.

Rozprávkovú novelu Luskáčik a Myší kráľ napísal v roku 1816 nemecký spisovateľ E. T. A. Hoffmann. Dielo sa však do povedomia verejnosti dostalo vďaka Alexandrovi Dumasovi, ktorý pôvodne temnejšiu novelu preložil do francúzštiny a prepísal do detskej podoby. Z Dumasovej adaptácie neskôr urobil jedno z najslávnejších baletných predstavení na svete ruský skladateľ Piotr lľjič Čajkovskij.

Úspechu Luskáčika sa Čajkovskij nedožil

Hudobný velikán Čajkovskij začal Luskáčika, svoj tretí a zároveň posledný balet, písať v roku 1891. V Paríži sa v tom období zoznámil s preňho novým hudobným nástrojom - čelestou. Jej čistý, zvonivý zvuk sa dokonale hodil pre rozprávkový balet, najmä ako doplnok k postave Cukrovej víly.

Premiéra baletu Luskáčik bola 18. decembra 1892 v Petrohrade. Publikum z predstavenia nebolo obzvlášť nadšené, encyklopédia Britannica uvádza, že najväčšiu kritiku si vyslúžila baletka, ktorá stvárňovala postavu Cukrovej víly. Samotný Čajkovskij sa úspechu Luskáčika nedožil, zomrel necelý rok po premiére.

Napriek svojmu prvotnému neúspechu sa Luskáčik stal jedným z najkrajších symbolov Vianoc po celom svete. Je príbehom o tom, ako dobro a láska zvíťazia nad zlom, a pre množstvo detí je to zároveň prvý kontakt s klasickou hudbou.