Rozprávkový kvíz: Spoznáte princeznú na obrázku?

— Foto: čsfd.cz

BRATISLAVA 25. decembra - Či sa to niekomu páči alebo nie, neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú rozprávky, ktoré mnohí z nás videli už minimálne tisíckrát. Len tak ležať pred televízorom, vychutnávať si sladké aj slané dobroty a užívať si obľúbené postavy a hlášky z legendárny rozprávok, to je to pravé vianočné. Pre malé spestrenie leňošenia, Dobré noviny vytvorili kvíz, pri ktorom si otestujete svoje vedomosti týkajúce sa tých najkrajších a najnežnejších postáv. Veľa šťastia!