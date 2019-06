Inzercia

Naozaj sa oplatí kúpa predvádzacieho vozidla? V pomere cena a kvalita jednoznačne bodujú!

Kúpa vozidla je v živote človeka nesmierne významnou udalosťou. Všetci túžia po tom, aby ich nablýskaný tátoš bol čo najspoľahlivejší, najbezpečnejší, najvýkonnejší, a hlavne aby bol v čo najvyššej výbave za čo najnižšiu možnú cenu. Požiadavky niektorých zákazníkov sa na prvý pohľad zdajú byť takmer nereálne, no pravda je úplne inde. V tomto prípade sa sny s realitou stretávajú pri trende s názvom predvádzacie vozidlá!

Testovacia jazda - strašiak všetkých zákazníkov

Testovaciu jazdu predvádzacích vozidiel si ľudia jednoducho predstavujú ako v americkom filme. So širokými úsmevmi nasadnú spolu s predajcom do naštartovaného vozidla, stiahnu okná a efektným šmykom opustia predajňu za zvuku hlasno hrajúcej hudby. Z nuly na sto na dokonalej rovinke zrýchlia takmer okamžite a onedlho sa vrátia spolu so šedivým predajcom späť. Ten je rád, že jazdu prežil, a vy si so širokým úsmevom prevezmete kľúče od auta.

Ako v skutočnosti prebieha testovacia jazda?

Ľudia na “testovačkách” si však dávajú čas s autom sa zoznámiť. Jazde predchádza rýchla kontrola interiéru aj exteriéru, nastavenie si sedadla, zrkadiel a všetkých potrebných záležitostí. Až v prípade, že sa im skutočne naskytne príležitosť, vyskúšajú čo auto naozaj zvládne. A verte či nie, nie je to nič, čo by nerobili ľudia každý deň. A ešte, keď si k tomu vezmete všetko, čo dokážu s autom postvárať v bazároch, potom si jeden hneď rozmyslí, či nie sú predvádzacie vozidlá aj napriek všetkým predsudkom omnoho lepšia voľba.

Ľudia dávajú prednosť vozidlám zo zahraničia

Ľudia sú niekedy naozaj zvláštni. Niekedy dávajú prednosť vozidlám dovezeným zo zahraničia, obzvlášť pokiaľ ide o drahšie modely. Nižšia cena a najvyššia výbava môže znieť zo začiatku dokonale, ale pri lacnom aute dovezenom z inej krajiny sa dokáže objaviť množstvo nástrah. Zrejme tým najväčším je asi fakt, že vo väčšine prípadov nepoznáte skutočného majiteľa, respektíve predajcu, ktorý môže pri záujme o predaj častokrát klamať, alebo jednoducho stáčať kilometre (a to zvykne bývať naozaj len jeden z drobných problémov).

Aké predsudky majú ľudia voči predvádzacím vozidlám?

Najčastejším dôvodom, pre ktorý ľudia krútia nosom nad predvádzacími vozidlami, sú ich najazdené kilometre a nevedomosť, kto na vozidle jazdil pred nimi. Treba si však uvedomiť, že tieto faktory sú rizikom pri kúpe akéhokoľvek jazdeného auta, pretože si človek nikdy nemôže byť istý akýmsi mechanicko-citovým vzťahom predchádzajúceho šoféra k autu, a či na ňom jazdil opatrne, správne radil alebo správne zahrieval motor. Objaviť však môžete aj vozidlá, ktoré majú najazdených sotva 10-20 tisíc kilometrov.

Ďalším dôvodom je azda len strach z toho, že záruka autu začala bežať už odo dňa jeho prvého použitia. V tomto prípade sa ale treba zamerať na toho konkrétneho predajcu, pretože vo väčšine prípadov platí, že niektoré predvádzacie autá majú záruku aj viac rokov. Za to môže najmä fakt, že predajcovia chcú auto zatraktívniť pre potencionálnych kupcov.

Cena - najväčšie lákadlo predvádzacích vozidiel

Nie je žiadnym tajomstvom, že cena predvádzacích áut je podstatne nižšia a dokáže klesnúť v porovnaní s novým až o 25%. So zachovaným interiérom a exteriérom bez žiadnych známok používania sa tak auto s vyššou výbavou stáva pre človeka trefou do čierneho.

Je však na všetkých, ktorí sa rozhodujú pre kúpu predvádzacieho vozidlá zvážiť si všetky pre a proti a poriadne si premyslieť, na čo sa bude auto v skutočnosti využívať.