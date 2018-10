Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní 11-ročný chlapec šokoval svojím talentom. Obávaný Simon Cowell to schytal

Aj napriek menšiemu trapasu chlapec zožal úspech.

— Foto: Repro foto YouTube

LONDÝN 26. októbra - Tak toto tu pravdepodobne ešte nebolo. Talentová súťaž „Britain's Got Talent“ sa na obrazovkách objavuje už roky. Vystúpenie 11-ročného Edward Pindera však šokovalo všetkých prítomných v sále. Keď totiž chlapec oznámil, že jeho predstavenie spočíva v hádzaní nožov prišlo prvé zhíknutie, keď následne predstavil svoju asistentku, ktorou bola jeho matka, ľudia v sále zhíkli opäť. Svoje vystúpenie však zvládol bravúrne až do momentu, kedy sa s jeho mamičkou pri osudnej stene nevymenil obávaný Simon Cowell. V tomto prípade sa presná muška mladého muža niekam vyparila. Aj napriek tomuto menšiemu faux paus, dostal chlapec od všetkých porotcov zelenú a prebojoval sa do ďalšieho kola.