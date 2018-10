TASR

Dnes o 14:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní E. Macron: Slovensko je v jadre EÚ, aj keď to tak mnohí nevidia

Macron je presvedčený, že ak má EÚ napredovať, musí byť dohoda medzi všetkými jej členmi. Neexistuje totiž podľa neho delenie na staré a nové krajiny.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval na oficiálnu jednodňovú návštevu Slovenska. Na snímke slovenský prezident Andrej Kiska (vpravo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas prijatia v Prezidentskom paláci 26. októbra 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 26. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) nie je podľa prezidenta Andreja Kisku problémom, ale riešením. Po piatkovom stretnutí s francúzskou hlavou štátu Emmanuelom Macronom tiež pripomenul, že problémom, ktorým čelí, ako napríklad migrácia, nedokáže vzdorovať žiadna krajina sama. Vyhlásil, že spájať sa treba aj preto, že iné veľmoci by nás rady videli rozdelených.

Svojho kolegu uistil, že je životný záujem Slovenska byť súčasťou EÚ. Zdôraznil tiež, že delenie Európy na východnú a západnú či na starú a novú neexistuje. "Sme jedna Európa, jedna EÚ a musíme stáť spoločne," skonštatoval Kiska. Pripomenul však, že EÚ potrebuje dotiahnuť rozbehnuté projekty, ktoré majú prínos pre občanov. "Potrebujeme počuť aj emočné slová, ukázať našim občanom a nebáť sa hovoriť jasne o tom, že EÚ je fantastický projekt," doplnil.

Macron je presvedčený, že ak má EÚ napredovať, musí byť dohoda medzi všetkými jej členmi. Neexistuje totiž podľa neho delenie na staré a nové krajiny. "Mnohí hovoria, že existuje rozdelenie medzi starými a novými členskými štátmi, ja si to nemyslím. Všetky prispeli k znovuzjednoteniu Európy a je to dôkaz angažovanosti," povedala francúzska hlava štátu.

Dodal, že Európa nie je len otázka zemepisnej polohy, ale aj ambície, pričom Slovensko je v jadre Európy, napriek tomu, že mnohí to tak nevidia. Vyzdvihol, že SR vstúpila do EÚ, Schengenu aj eurozóny. Súhlasí s Kiskom, že treba neustále hovoriť o tom, čo EÚ prináša a ako sa má zmeniť.

Piatková oficiálna návšteva Slovenska je Macronovou prvou návštevou v strednej Európe. Kiska je rád, že navštívil ako prvé práve Slovensko nielen pre dobré vzájomné vzťahy oboch krajín, ale aj preto, že Macron má silnú víziu, ako má Únia vyzerať. "Hovorí, ako by sme mali EÚ vidieť, aj priamo pomenováva problémy a navrhuje riešenia," poznamenal. Macron verí, že lídri EÚ by sa mali vzájomne poznať. Ako podotkol, je to obohacujúce a nestačí sa raz za dva mesiace stretnúť na samite v Bruseli.