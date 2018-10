TASR

Dnes o 14:40 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Keď traja gurmáni dostanú nápad

Pistáciová delikatesa od slovenského výrobcu Powerlogy sa po zisku gastronomického Oskara Great Taste Award 2018 opäť objaví na slovenskom trhu.

Power Pistachio Cream si môžete vychutnať napríklad na čerstvom ovocí — Foto: Powerlogy

Bratislava 26. októbra (OTS) - Spojenie troch známych slovenských gurmánov vyústilo do zážitku spojenia kvality a chuti bez kompromisov v zložení.

Keď traja gurmáni dostanú nápad

Za nápadom synergie tvorby prémiového pistáciového krému stojí Dušan Plichta, špecialista na funkčné potraviny a zakladateľ čoraz známejšej slovenskej značky Powerlogy. Inšpirovala ho návšteva priateľa, rovnakého gurmána a známeho slovenského šéfkuchára, Martina Záhumenského, ktorý v súčasnosti žije v Toskánsku. Martin Záhumenský v minulosti pracoval v reštauráciách ocenených Michelinskou hviezdou, dokonca aj v podniku Gordona Ramsayho. Vo Veľkej Británii získal v roku 2015 ocenenie kuchár roka.

Dušana na návšteve Toskánska oslovil tradičný taliansky pistáciový krém, ktorý Martin používal vo svojich receptoch. „Chuťovo bol zaujímavý, ale ani ďaleka nespĺňal štandardy kvality bez pridaného cukru, lecitínu a "éčiek“, hovorí Dušan Plichta, ktorý vo vlastných produktoch prináša takúto kvalitu ľudom na Slovensku. Dušan uistil Martina, že mu vymyslí receptúru s výberovým extra panenským olivovým olejom a štipkou trstinového cukru. Tak, že krém bude lahodný, no nie presladený a bude spĺňať náročné štandardy kvality a chuti na ktoré sa bude môcť Martin, ako jeden z top šéfkuchárov na 100 % spoľahnúť.

Samotná výroba pistáciového krému prebehla už na Slovensku vďaka spolupráci s ďalším gurmánom Karolom Stýblom z Lyra Chocolates, ktorý ako jeden z piatich ľudí na celom svete môže používať titul Fino Aroma Master Chef Chocolatier. Ten hneď vedel, ako šetrne spracovať ingrediencie a spojiť originálne chute prémiových ingrediencií do extra jemného krému, ktorý sa priam rozplýva na jazyku.

Jedinečný pistáciový krém bol pôvodne vyrobený v limitovanej edícii 3 000 kusov, ktorá sa rozpredala behom prvých dvoch týždňov od jeho uvedenia na trh. A nie len to. Od vypredania limitovaného počtu kusov pistáciového krému sa výrobcovi neustále ozývali nešťastní zákazníci so žiadosťami o zaradenie delikatesy do stálej ponuky. V Powerlogy však celý rok museli riešiť, stabilnú dodávku vybraných ingrediencií pre 100 % chuť a možnosti pravidelnej výroby.

Pôvodná limitovaná edícia Power Pistacchio (Foto: Powerlogy)

Zisk svetového ocenenia

Zároveň si tvorcovia z Powerlogy zaumienili, že nový krém podrobia testu na tej najvyššej svetovej úrovni a zaslali vzorku Power Pistacchio Cream do Londýna na ohodnotenie v rámci gastronomickej súťaže Great Taste Awards 2018. 500 porotcov, odborníkov na kvalitu potravín, počas 65 súťažných dní hodnotilo v zaslepených testoch potravinové výrobky z celého sveta. V tomto roku sa podarilo ocenenie získať iba 37 % prihlásených výrobkov. Medzi ocenenými produktami je aj pistáciový krém, ktorý tak ako u slovenských zákazníkov zabodoval aj u porotcov gastronomického „Oskara“ a dnes sa môže hrdiť dvoma hviezdami z maximálnych troch. Dušan je na ocenenie náležite hrdý a rozhodol sa, že pistáciový krém skutočne zaradí do stálej ponuky Powerlogy, ktoré v súčasnosti už rozbieha aj prvé obchody na prémiových trhoch Londýna, či Dubaja.

Power Pistachio Cream bol ohodnotený gastronomickým „Oskarom“ (Foto: Powerlogy)

Prémiový pistáciový krém Power Pistacchio Cream dostal nový obal a je opäť dostupný. Môžete si ho kúpiť priamo na e-shope www.powerlogy.com, alebo u vybraných zmluvných predajcov značky Powerlogy. Krém je vyrobený z ingrediencií najvyššej kvality, šetrným spracovaním bez kompromisov. Ohľadom zloženia pistáciového krému by vás mohlo zaujímať, že: • pistácie sú jedny z najdrahších orechov a ich kvalitné spracovanie si vyžaduje opatrný prístup • všetky suroviny, ktoré Power Pistacchio obsahuje, sú v prémiovej kvalite • obsahuje extra panenský BIO olivový olej, jeden z najjemnejších a chuťovo špecifických olivových olejov z od rodiny farmárov de Ortegas, ktorých olivový olej získal ocenenia za kvalitu a vysoký obsah polyfenolov • do produktu nie sú pridané žiadne živočíšne produkty, ingrediencie pre ušetrenie a zväčšenie objemu, ani žiadne konzervanty, „éčka“, palmový olej, či farbivá • ide o slovenský výrobok a jeho kúpou podporíte slovenského výrobcu

Niekedy sa zákazníci pýtajú ako sa dá pistáciový krém vlastne využiť. „Všade tam, kde by ste využili napríklad nugátovú nátierku,“ hovorí jeho tvorca, Dušan Plichta. „V Taliansku si ho dávajú na zmrzlinu, alebo napríklad domáce koláčiky. U nás doma si ho radi vychutnáme na bezlepkových palacinkách, či len tak na chuť priamo z pohára lyžičkou. Môžete ho ponúknuť deťom ako skvelú alternatívu známej presladenej lieskovcovej nátierky a pri tom si byť istí, že im dávate nutrične hodnotnú sladkosť výnimočnej kvality a bez zbytočných umelých prísad,“ dodáva.