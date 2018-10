FOTO: Austrálskemu armádnemu psovi Kugovi posmrtne udelili medailu

Sydney 25. októbra (TASR) - Kuga, belgický ovčiak malinois z austrálskej armády, dostal v piatok posmrtne medailu za statočnosť za čin v Afganistane, ktorý podľa slov jeho psovoda-vojaka zachránil mnoho životov.

Špičkovo vycvičený pes bol v roku 2011 na hliadke s príslušníkmi austrálskych špeciálnych síl a spoločne sa snažili lokalizovať terč - militantov hnutia Taliban. Psa poslal jeho psovod napred, aby prehľadal miesto a odhalil prípadné hroziace nebezpečenstvo.

Psovod, ktorého je povolené identifikovať iba ako seržant J., uviedol, že Kuga naznačil, že niekto tam leží a čaká v úkryte na prepad hliadky.

Kuga vyrazil tým smerom a začal plávať cez rieku, keď naňho ktosi spustil streľbu z automatickej zbrane.

"Videl som, ako vodu okolo Kugu víri spŕška nábojov," povedal seržant J. pre celoštátnu austrálsku stanicu ABC. Seržant začal strieľať na ukrytého nepriateľského bojovníka.

"There’s no doubt in anybody’s mind that Kuga saved lives. He just wouldn’t give up on his mates "https://t.co/KyXEN86Kzc pic.twitter.com/BFJCcwE213— Forces News (@ForcesNews) October 26, 2018