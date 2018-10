TASR

Klub 500: Zimný čas by mal negatívne dopady na cestovný ruch

Na snímke Palcmanská Maša, ktorá je najväčšou vodnou nádržou na území Slovenského raja. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 26. októbra (TASR)- Návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorého by si Slovensko po ukončení striedania zimného a letného času ponechalo zimný čas, by mal výrazne negatívne vplyvy na cestovný ruch. Médiá o tom v piatok informoval Klub 500.

Menej slnečného svitu počas dňa a skorší západ slnka budú mať priamy vplyv na to, ako budú ľudia tráviť svoj voľný čas, uvádza. "Oblasť cestovného ruchu na Slovensku by mohla prísť o značnú časť príjmov," priblížil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podiel cestovného ruchu na HDP v súčasnosti predstavuje asi 3 % a v posledných rokoch sa postupne zvyšuje, dodal.

Podľa návrhu smernice Európskej komisie majú členské štáty EÚ právo rozhodnúť sa, či ostanú pri letnom, alebo zimnom čase. Podľa Klubu 500 je potrebné, aby sa štáty minimálne v stredoeurópskom priestore dohodli na jednotnom postupe. "Nekoordinovaný postup krajín by mohol malej otvorenej ekonomike, akou je Slovensko, uškodiť. Narušila by sa logistika či cezhraničné fungovanie informačných systémov, omnoho zložitejšia by však bola aj každodenná komunikácia," uzatvára Gregor.

Podľa Klubu 500 striedanie zimného a letného času nemá pre podniky ekonomický význam, kvôli ktorému bol pôvodne zavedený. Vplyv na spotrebu energie podniku sú minimálne a zrušenie striedania času je v zásade rozumný krok.