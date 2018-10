TASR

Prejavy vďaky prispievajú k zdravšiemu a dlhšiemu životu

V uponáhľanej dobe, kedy osobný rozhovor stále častejšie nahrádzajú digitálne komunikačné prostriedky, často zabúdame na základnú slušnosť a slovo ďakujem sa nám akosi vytráca zo slovníka.

— Foto: SOCIA

Bratislava 26. októbra (OTS) - Viacero výskumov už poukázalo na zdravotnú prospešnosť vyjadrovania vďačnosti. Na kalifornskej univerzite dlhodobo skúmajú prepojenie pozitívneho prístupu vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam. Dr. Mills na svojej výskumnej vzorke zistil, že vďačnejší ľudia majú nižšie hodnoty ukazovateľov nízkostupňového zápalu ciev.

Ďalšia kapacita v tomto odbore, Dr. Sara Algoe hovorí, že prijímanie vďačnosti prináša okamžité výhody: „Vďačnosť je lepidlo, ktoré môže spájať ľudí a prispieva k budovaniu šťastia zvnútra.“ Tiež potvrdila fakt, že vyjadrovanie vďaky posilňuje v našich blízkych pocit dôležitosti.

Umenie vyjadriť vďaku prispieva k dlhovekosti a blahu. Je dôležité prejaviť ju aj starším, ktorí aj bez výskumov vedeli o vyššie spomenutých efektoch.

Seniori si zaslúžia naše ĎAKUJEM

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien sa každoročne snaží pripomínať, prečo je dôležité vážiť si seniorov.

To, čo pre nás urobili je hlavnou myšlienkou minuloročnej kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA, do ktorej sa zapojili osobnosti ako Táňa Pauhofová, Judit Bárdos a Oľga Belešová, ktoré sa verejne poďakovali svojim hrdinom za to, čo ich naučili.

Tento rok sa k nim pridali poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská, rešpektovaný violončelista Jozef Lupták a známy herec Ondrej Kovaľ. Vo videu porozprávali o senioroch, ktorí ich pozitívne ovplyvnili, alebo niečo naučili.

Ako pomôcť?

Pre našich seniorov je dôležité, aby cítili rešpekt, úctu a pozornosť za to, čím si v živote prešli a za to, čo nám dali a naučili nás. K obyčajnému ďakujem môžete pridať hodnotu spolupatričnosti napríklad takto:

• Ak je to možné, zoberte seniora na prechádzku, na zaujímavé miesto, napríklad do parku.

• Rozprávajte sa a zaujímajte sa o ich život. Nabádajte ich, aby sa sústredili na pozitívne myšlienky a spomienky.

• Poďakujte sa im, že s vami zdieľajú svoje skúsenosti, alebo im venujte objatie.

Najhlavnejšia je snaha pochopiť ich. Takto môžete aj sami pocítiť ich vďaku.

Ak máte záujem pomôcť seniorom, aby čo najdlhšie zostali doma, máte niekoľko možností: - prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX, - staňte sa trvalým darcom: zriaďte si trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX, - pošlite prázdnu SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom), - v online priestore prostredníctvom https://socia.darujme.sk/917/ môžete prispieť jednorazovo, alebo sa stať sa pravidelným darcom.

Ďakujeme!