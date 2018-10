TASR

RTVS si vo vysielaní pripomenie 100. výročie vzniku Českoslovenka

Bratislava 26. októbra (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pripravila k 100. výročiu vzniku Československa bohatý televízny a rozhlasový program. Divákom a poslucháčom prinesie premiéry filmov, dokumentov, koncerty, rozhovory aj spoločné vysielanie s českou stranou. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Jednotka odvysiela v nedeľu 28. októbra o 8.55 h ďalší diel česko-slovenskej vedomostnej súťaže Ahoj, republika! Táto časť relácie je venovaná posledným rokom Československa. O 20.30 h je na programe záznam koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorým otvoril svoju jubilejnú 90. koncertnú sezónu. Po ňom bude o 22.00 h nasledovať premiéra koprodukčného filmu RTVS Masaryk. Historická dráma rozpráva o životnej etape diplomata a politika Jana Masaryka z obdobia Mníchovskej dohody.

Niekoľko premiér má na nedeľu naplánovaných aj Dvojka. Prvou z nich je o 20.10 h Svetlé miesto. Dokumentárny film približuje príbeh mesta Luhačovice, na pozadí ktorého sa odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov, vznik spoločného štátu aj jeho rozpad. O 21.05 h odvysiela v premiére analytický dokumentárny film Andrej Hlinka, otec národa? Dokumentárny film Magická osmička - Rok 1918 - ilúzie a skutočnosť prináša nový pohľad na realitu a okolnosti na doteraz prezentované a živé legendy okolo vzniku prvej predvojnovej Československej republiky. Na záver tematického večera o 23.00 h Dvojka uvedie koncert Mám rozprávkový dom so slovenskými a českými speváckymi hviezdami.

Rádio Slovensko si pripomenie 100 rokov vzniku Československa prostredníctvom spoločného vysielania s Rádiožurnálom Českého rozhlasu z hraničného priestoru Kohútka. V nedeľu sa v ňom od 14.00 do 16.00 h predstavia herci Martin Huba, Bolek Polívka, hokejové legendy Dárius Rusnák a Jiří Králik, naživo zahrajú skupiny No Name a Chinaski. O spoločných dejinách budú hovoriť historici Adam Hudek a Oldřich Tůma a režisér Jiří Svoboda. Do vysielania sa zapoja aj reportér Českého rozhlasu Rádiožurnál na Slovensku Ľubomír Smatana a slovenský reportér v Čechách Boris Kršňák. Program sa bude vysielať priamo z pojazdného štúdia Airstream na Kohútke. O moderovanie sa postará dvojica českých moderátorov Hana Shánělová a Jan Pokorný, na slovenskej strane Ivana Ilgová a Roman Bomboš.

Storočnici spolužitia Slovákov, Moravanov a Čechov sa Rádio Regina venuje rôznou formou počas dlhšieho obdobia v rôznych špecializovaných hudobno-slovných reláciách. V pondelok 29. októbra pozýva verejnosť na nahrávanie Made in Czech & Slovakia. V Štúdiu 5 Slovenského rozhlasu odznejú od 18.00 h skladby a texty Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovca, Mariána Vargu, Dady Klementovej, Milana Rúfusa, Jiřího Šlitra či Jiřího Suchého.

Rádio Devín pripravilo od 14. do 25. októbra verejný projekt Československé dni v Rádiu Devín. V rámci neho sa uskutočnil aj koncert legiend českého a slovenského folku. Záznam prvej časti, v ktorej vystúpia Edo Klena a Dagmar Andrtová Voňková, odznie v sobotu 27. októbra o 15.30 h. Poslucháči si o 18.00 h môžu vypočuť premiéru hudobného fíčra o slovenskej, českej a československej hudbe a jej kontextoch. O 20.00 h prinesie Rádio Devín naživo symfonický koncert zostavený z klasiky českej a slovenskej hudby Bedřicha Smetanu, Jána Cikkera a Vítězslava Nováka. V rámci verejného podujatia vznikla v spolupráci českého Rádia IVO a slovenského divadla Gasparego improvizovaná rozhlasová hra Sto rokov naživo, ktorá je na programe o 21.30 h. Záznam koncertu rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble bude znieť éterom od 22.50 h.

V nedeľu o 14.30 h odvysiela Rádio Devín v programe Nevšedná hudba piesne Marty Kubišovej z jej albumu Balady a songy. O 16.00 h prinesie spolu s Rádiom Vltava priamy prenos slávnostného koncertu Symfonického orchestra Českého rozhlasu. V Dvořákovej sieni pražského Rudolfina odznejú diela Eugena Suchoňa, Leoša Janáčka a Antonína Dvořáka. Koncert, ktorý sa koná pod záštitou českého prezidenta Miloša Zemana, je spoločným projektom Českého rozhlasu a RTVS. O 19.30 h pokračuje druhá časť záznamu koncertu českého a slovenského folku. O 21.00 h pripravilo Rádio Devín rozhlasovú hru Meteor padá do neba, ktorá hovorí o úlohe Milana Rastislava Štefánika pri vzniku Československa. V hlavnej úlohe sa predstaví Ján Gallovič. Jazzový klub špeciál sa o 22.30 h bude venovať tradíciám česko-slovenskému džezu.