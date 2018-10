TASR

L. Sólymos: Vítam rozhodnutie EP podporiť obmedzenie plastového odpadu

Minister životného prostredia SR verejnosť tiež vyzval, aby k obmedzeniu plastového odpadu prispela tiež.

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. októbra (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) víta rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorý v stredu (24.10.) podporil celoúnijný zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie. Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti. Verejnosť tiež vyzval, aby k obmedzeniu plastového odpadu prispela tiež. "Ak sa jednorazové plasty nebudú kupovať, tak sa nebudú ani predávať," vyhlásil.

Podľa ministra už Slovensko spravilo pre obmedzenie plastového odpadu viacero konkrétnych krokov. "Spoplatnili sme ľahké plastové tašky, pripravujeme zálohovanie PET fliaš, nastavujeme novú odpadovú politiku," vymenoval minister. Ako doplnil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák, prioritou ministerstva je v súčasnosti nastavenie systému odpadového hospodárstva tak, aby jednotlivé kroky (výroba recyklovateľných plastov, predchádzanie vzniku na strane konečného používateľa, triedenie odpadu na strane konečného požívateľa a zabezpečenie spracovania) na seba nadväzovali.

Sólymos tiež v letnom rozhovore pre TASR uviedol, že envirorezort pracuje na zákone, ktorý by mal obmedziť predaj jednorazových plastových výrobkov. Predbežný návrh by chcel mať pripravený do konca roka.

Poslanci EP v stredu (24.10) súhlasili s tým, aby boli v EÚ zakázané jednorazové plastové predmety, ako sú taniere, príbory, slamky alebo paličky na balóny. Tieto produkty, ktoré tvoria viac ako 70 percent odpadu v moriach, by na trhu EÚ mali prestať predávať od roku 2021. EP do pôvodného zoznamu zakázaných plastov, ktorý v januári navrhla Európska komisia, pridal aj obaly či nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu. K návrhu musí ešte zaujať stanovisko Rada EÚ.