TASR

Spartak neudržal vedenie, Godál: Body nám prekĺzli medzi prstami

Pod prehru zverencov trénera Radoslava Látala sa podpísali dve defenzívne chyby, ktoré skúsené Dinamo Záhreb využilo a s plným počtom deviatich bodov sa usadilo na čele tabuľky.

Na archívnej snímke vpravo hráč Trnavy Boris Godál. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 26. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava neudržali polčasové vedenie a vo štvrtkovom zápase 3. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/19 napokon podľahli Dinamu Záhreb 1:2. Pod prehru zverencov trénera Radoslava Látala sa podpísali dve defenzívne chyby, ktoré skúsený súper využil a s plným počtom deviatich bodov sa usadil na čele tabuľky. Za ním nasleduje štvorbodové Fenerbahce Istanbul, tretí je Spartak s tromi bodmi za skalp Anderlechtu (1:0), belgický zástupca s jedným bodom uzatvára poradie skupiny.

"Ťažko sa mi hodnotí zápas. Prvý polčas nebol z našej strany zlý, dali sme gól, dobre sme bránili v bloku, dostupovali hráčov a súper sa tak nedostával do šancí. Mali sme aj dobrý vstup do druhého polčasu, mohli sme po šanci Jirku zvýšiť na 2:0. V tých momentoch sa lámal chlieb, súper začal hroziť a strelil dva góly, ktoré padli po našich chybách. Tých sa musíme vyvarovať, pokiaľ chceme na tomto fóre uhrať dobrý výsledok. Domáca prehra nás mrzí, spokojní by sme boli aj s bodom," zhodnotil stretnutie Látal.

Jeho tím teraz v Európskej lige čakajú dva zápasy na ihriskách súperov. V nich sa pokúsia "andeli" prekvapiť a rozšíriť súčasné bodové konto, respektíve sa ešte pokúsia zamiešať postupové karty. "Teraz nás čakajú dva zápasy v Záhrebe a Bruseli, ktoré budú náročné. Nehovorím, že nemyslíme na postup. V prvom rade sme v Európskej lige nechceli herne prepadnúť, čo sa zatiaľ nestalo. Skupina je veľmi vyrovnaná a postúpiť môže ktokoľvek," dodal Látal.

Defenzíva slovenského majstra aj zásluhou kapitána Borisa Godála dlho odolávala náznakom šancí Dinama, po zmene strán sa však prejavila kvalita súpera. Ten spresnil kombinácie a vytváral pred domácim gólmanom Martinom Chudým neustále hrozby, dve z nich napokon vyústili do gólov. "Je to veľké sklamanie. Môžeme byť nahnevaní sami na seba, že sme dobre rozohraný zápas nedotiahli do lepšieho konca. Dostali sme dva zlepené góly a som veľmi sklamaný. Druhý polčas sme dostali góly, keď sme boli traja okolo jedného hráča a odrazilo sa to k nemu. To nás zrazilo na kolená. Doterajšie tri body sa nám teraz mália, dnes sme si nechali tri body prekĺznuť medzi prstami," poznamenal Godál.