TASR

Dnes o 12:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Firmy môžu výrazne prispieť k napĺňaniu národných priorít Agendy 2030

Úrad podpredsedu pre investície a informatizáciu zorganizoval stretnutie so združením Business Leaders Forum s cieľom zapojiť podnikateľov do napĺňania cieľov agendy a šiestich národných priorít SR.

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. októbra (TASR) – Slovenské firmy môžu výrazne prispieť k napĺňaniu národných priorít Agendy 2030, uviedla generálna riaditeľka Sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Alena Sabelová. Médiá o tom v piatok informoval odbor komunikácie a protokolu úradu.

Úrad vicepremiéra zorganizoval vo štvrtok (25.10.) stretnutie so združením Business Leaders Forum s cieľom zapojiť podnikateľov do napĺňania cieľov tejto agendy a šiestich národných priorít Slovenska. „Premýšľame o programe certifikácie, ktorý by nadviazal na existujúce certifikačné schémy pre zodpovedné firmy," uviedla Sabelová s tým, že by poslúžil ako nástroj na motivovanie a zapojenie súkromného sektora do implementácie Agendy 2030. Firmy by certifikát mohli využiť na marketingové účely a na budovanie imidžu zodpovednej spoločnosti.

ÚPVII podporuje zodpovedné podnikanie aj svojou participáciou na udeľovaní špeciálnej Ceny SDGs (Sustainable Development Goals – cieľov udržateľného rozvoja) v rámci ocenenia Via Bona Slovakia. Ide o ocenenie, ktoré významne prispieva k propagácii Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja, zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy, uzavrel úrad.