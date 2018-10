TASR

Dnes o 08:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Chára dal dva góly, Halák s čistým kontom a asistenciou

Bostonu patrí druhá priečka v tabuľke Východnej konferencie za Torontom.

Zdeno Chára, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

New York 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára strelil v nočnom zápase zámorskej NHL dva góly, ktorými výraznou mierou prispel k víťazstvu Bostonu nad Philadelphiou 3:0.

V bránke Bruins sa zaskvel shutoutom jeho krajan Jaroslav Halák, ktorý zlikvidoval všetkých 26 striel a pripísal si aj bod za asistenciu pri Chárovom druhom presnom zásahu do prázdnej bránky. Bostonu patrí druhá priečka v tabuľke Východnej konferencie za Torontom.

Halák si zaknihoval druhý shutout v sezóne a už 44. v profiligovej kariére. Slovenský brankár, ktorý mal pôvodne kryť chrbát tímovej jednotke Tuukkovi Raskovi, má v úvode sezóny fantastickú formu. V prvých piatich súťažných vystúpeniach v drese Bruins mal úspešnosť zásahov 94,5 percenta a gólový priemer stlačil na 1,43. "Vždy, keď dostanete šancu chytať, sa snažíte vybojovať víťazstvo. Ak si udržíte čisté konto, tak je to o to výnimočnejšie. Povedal by som, že to bol tímový výkon. Ak chcete uspieť, musia všetci hráči ťahať za jeden povraz a dnes sa nám to podarilo," povedal pre nhl.com Halák, ktorý sa v lete ako voľný hráč upísal "medveďom" na dva roky. Podľa trénera Brucea Cassidyho majú Bruins momentálne jeden z najlepších brankárskych tandemov v lige: "V každom zápase potrebujete kvalitný výkon brankára, ak chcete mať šancu zvíťaziť. Pre nás je to úžasný luxus. Už v minulom ročníku sme na tom boli podobne (náhradným brankárom bol Anton Chudobin, pozn. red.) a v tejto sezóne sa môžeme opäť na našich brankárov spoľahnúť." Haláka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia, Cháru za druhú.