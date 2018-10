TASR

Dnes o 08:21 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Európska liga: Záhreb otočil zápas a vyhral nad Spartakom Trnava

Na snímke vpravo hráč Spartaka Matúš Čonka a hráč Dinama Marko Leškovič v zápase 3. kola základnej D-skupiny Európskej ligy vo futbale FC Spartak Trnava - GNK Dinamo Záhreb v Trnave vo štvrtok 25. októbra 2018. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 25. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo štvrtkovom zápase 3. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019 s chorvátskym šampiónom Dinamom Zábreb 1:2. Pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) sa hralo za zatvorenými bránami Štadióna Antona Malatinského bez prítomnosti divákov. Dinamo má na konte plný počet 9 bodov a upevnilo si post lídra tabuľky, za ním nasledujú štvorbodové Fenerbahce Istanbul a Spartak Trnava s tromi bodmi, na chvoste je Anderlecht Brusel (1 bod).

Najbližšie sa zverenci trénera Radoslava Látala predstavia 8. novembra o 21.00 SEČ v Záhrebe proti Dinamu, potom ich ešte čakajú vystúpenia na pôde Anderlechtu (29. novembra o 18.55 SEČ) a doma proti Fenerbahce (13. decembra o 21.00 SEČ). Z každej z dvanástich skupín postúpia do jarného 16-finále EL prvé dva tímy.

3. kolo D-skupiny EL:

FC Spartak Trnava - Dinamo Záhreb 1:2 (1:0)

Góly: 32. Ghorbani - 64. Gavranovič, 77. Oršič. ŽK: Ghorbani, Čonka - Ademi. Rozhodovali: Kehlet - Hummelgaard, Sorensen (všetci Dán.), hralo sa bez divákov.

Spartak: Chudý - Oravec, Tóth, Godál, Čonka - Greššák, Rada (82. Schirtladze) - Jirka (69. Malecki), Grendel, Čanturišvili - Ghorbani

Dinamo: Livakovič - Stojanovič, Leškovič, Perič, Rrahmani - Gojak, Ademi, Olmo (86. Šunjič) - Hajrovič (73. Kadzior), Gavranovič (87. Petkovič), Oršič

Dinamo zahrávalo v úvode stretnutia dva rohy a po jednom z nich si Chudý musel dať pozor na nepríjemnú strelu zo strednej vzdialenosti. Spartak sa držal svojej osvedčenej taktiky zodpovedne brániť a ak sa naskytne príležitosť, podniknúť útočný výpad. Obrana Dinama však pracovala na výbornú a aj smerom dopredu bol chorvátsky majster aktívnejší, hoci prvý polčas veľa šancí nepriniesol. V 19. minúte sa z ľavej strany dostal do koncovky Perič, ale domáci jeho pokus zblokovali. Vyčkávacia taktika Spartaka opäť slávila úspech. V 32. minúte využil Čonka voľný priestor na ľavej strane, jeho center z prvej nedokázali hosťujúci obrancovia odpratať do bezpečia a pohotový Ghorbani v páde dotlačil loptu do brány - 1:0. Hostia mohli vyrovnať v 36. minúte, ale Oršič v dobrej pozícii zvnútra šestnástky vypálil nepresne.

V 48. minúte Čanturišvili na polovici ihriska vypichol loptu Oršičovi a dostal sa s ňou až k pokutovému územiu, no pálil "slepými". V 52. minúte pustila obrana Trnavy trestuhodne do tutovky Oršiča, prekonaného Chudého však zastúpil na bránkovej čiare hrdina duelu s Anderlechtom Oravec, ktorý loptu v poslednej chvíli tečoval na roh a zabránil istému gólu. Na opačnej strane mohol po rýchlom brejku zvýšiť vedenie Spartaka Jirka, ale krížnym pokusom nerozvlnil sieť. "Andeli" sa po hodine hry zamerali na bránenie tesného náskoku a nechávali hosťom až priveľa priestoru. V 64. minúte to aj využili, po nedôraze domácej obrany Gavranovič zblízka vyrovnal - 1:1. V 77. minúte zabudli obrancovia na Oršiča, ktorý na dvakrát z tesnej blízkosti prekonal bezmocného Chudého - 1:2. Hráčom Spartaka v závere chýbali sily na to, aby sa ešte pokúsili streliť vyrovnávajúci gól. V 89. minúte ešte Chudý zlikvidoval tutovku Gojaka.

hlas po zápase /zdroje: TASR, RTVS/:

Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Ťažko sa mi hodnotí zápas. Prvý polčas nebol z našej strany zlý, dali sme gól, dobre sme bránili v bloku, dostupovali hráčov a súper sa tak nedostával do šancí. Mali sme aj dobrý vstup do druhého polčasu, mohli sme po šanci Jirku zvýšiť na 2:0. V tých momentoch sa lámal chlieb, súper začal hroziť a strelil dva góly, ktoré padli po našich chybách. Tých sa musíme vyvarovať, pokiaľ chceme na tomto fóre uhrať dobrý výsledok. Domáca prehra nás mrzí, dnes by sme boli spokojní aj s bodom. Teraz nás čakajú dva zápasy v Záhrebe a Bruseli, ktoré budú náročné. Nehovorím, že nemyslíme na postup, ale v prvom rade sme nechceli herne prepadnúť, čo sa zatiaľ nestalo. Skupina je veľmi vyrovnaná a postúpiť môže ktokoľvek."

Nenad Bjelica, tréner Dinama Záhreb: "Z víťazstva máme radosť, sme suverénne na čele tabuľky a máme dobré šance na postup do šestnásťfinále. V prestávke som hráčom povedal, aby boli trpezliví a hrali viac po zemi. Som na nich hrdý za spôsobom, akým dokázali otočiť nepriaznivý stav. Trnava nás ničím neprekvapila, vedel som, že jej hráči budú bojovať. Atmosféra bola katastrofálna, už viac takú nechcem zažiť."

Martin Chudý, brankár Trnavy: "Zlomilo sa to v druhom polčase. Vypracovali si tam viacero možností. Myslím, že sme im boli vyrovnaným partnerom, škoda. Ak by sme neinkasovali na 1:1, možno by sme nulu udržali. Pri prvom góle tam bola skrumáž, druhý dali po spätnej prihrávke, škoda, že sme to nezachytili."

Matej Oravec, obranca Trnavy: "Bolo to veľmi ťažké. Dinamo bolo asi najťažším súperom, proti ktorému sme hrali. Sú to obrovské skúsenosti, takéto zápasy som ešte nehral. Som rád za každú šancu v takýchto zápasoch."

Boris Godál, kapitán Trnavy: "Je to veľké sklamanie. Môžeme byť nahnevaní sami na seba, že sme dobre rozohraný zápas nedotiahli do lepšieho konca. Dostali sme dva zlepené góly a ja som veľmi sklamaný. Druhý polčas sme dostali góly, keď sme boli traja okolo jedného hráča a odrazilo sa to k nemu. To nás zrazilo. Doterajšie tri body sa nám teraz mália, dnes sme si nechali tri body prekĺznuť medzi prstami."

Erik Jirka, stredopoliar Trnavy: "Veľmi nás mrzí, že sme dobre rozohraný zápas nedotiahli aspoň do remízového konca. Nie som spokojný s výkonom, ktorý som podal a chcem sa za neho fanúšikom ospravedlniť. Pred začiatkom skupinových bojov by sme po troch kolách tri body brali, teraz ani veľmi nie. Ale ideme ďalej a pokúsime sa ešte nejaké získať v nasledujúcich zápasoch."

