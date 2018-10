TASR

Dnes o 08:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ružomberčanky na úvod skupiny v EP FIBA prehrali v Nymburku

Najbližšie domáce stretnutie Európskeho pohára FIBA odohrajú Ružomberčanky v domácej Koniarni už 1. novembra. Od 17.00 privítajú maďarský celok KSC Székszárd.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Martin Palkovič

Nymburk 25. októbra (TASR) - V prvom zápase Európskeho pohára FIBA v tejto sezóne prehrali basketbalistky MBK Ružomberok vo štvrtok na pôde českého Nymburku 70:71. Zverenky trénera Juraja Suju proti favoritovi bojovali až do konca o triumf, v závere ale padli o jediný bod.

"Ruža" ešte 6 sekúnd pred koncom viedla o bod, ale o triumfe domácich rozhodla Chloe Wellsová. Tá v stretnutí nazbierala 19 bodov. Najlepšou strelkyňou slovenského klubu bola so 17 bodmi Aaryn Ellenbergová-Wileyová.

H-skupina, 1. kolo EP FIBA:

DSK Basketball Nymburk - MBK Ružomberok 71:70 (43:42)

Najviac bodov: Wellsová 19, Stehlíková 16, Chomenčuková 13 - Ellenbergová-Wileyová 17, Jefferyová 14, Šiksniute 12

hlas po zápase (zdroj: www.mbkruzomberok.sk):

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Celý zápas sme boli koncentrovaní, dávali sme si pozor na súpera a jeho hru. Súper má silný útočný doskok, čo sme vedeli. Nymburk to využil, skóroval 7 trojok z 12 pokusov, boli strelecky mimoriadne úspešní. V tretej štvrtine sme začali nepochopiteľne kopiť straty, súper nám odišiel na 12 bodov. Napriek tomu sme sa vrátili do zápasu, za čo chcem moje zverenky pochváliť, no samotný záver sme nezvládli aj kvôli zbytočnej chybe v obrane."

stredajší výsledok:

Atomeromu Szekszard - ZKK Cinkarna Celje 90:56 (48:23)

tabuľka: