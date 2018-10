Súdna rada schválila vymenovanie šiestich sudcov okresného súdu

TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Súdna rada na svojom deviatom rokovaní v stredu (24.10.) schválila návrh na vymenovanie šiestich kandidátov do funkcie sudcu okresného súdu. Členovia rady súhlasili aj s návrhmi na dočasné pridelenie dvoch sudcov na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd (NS) SR. Vyplýva to z uznesenia Súdnej rady.

Všetkých 16 členov komisie počas rokovania tak súhlasilo s vymenovaním Jany Gombárovej do funkcie sudcu Okresného súdu (OS) Svidník. Rovnako súhlasili s doplňujúcimi návrhmi predsedníčky rady na vymenovanie kandidátov Mareka Bartka a Margaréty Milecovej do funkcie sudcov OS v Žiline, Andrey Vorčákovej na OS v Martine, Sone Sura na OS v Banskej Bystrici a Johany Bertovej na OS v Prešove.

Na výkon funkcie sudcu NS rada svojím rozhodnutím dočasne pridelila Jána Gandžalu, súčasného sudcu Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici. Túto funkciu by mal zastávať od 1. januára do 31. decembra 2019. Súčasná sudkyňa Krajského súdu (KS) v Bratislave Anna Peťovská by mala funkciu na NS SR zastávať od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019.

Rada rokovala aj o výsledkoch revízie na KS v Trnave. V tejto súvislosti odporúča ministrovi spravodlivosti zabezpečiť zachovanie miest sudcov v počte 42 a zvážiť aj zvýšenie plánovaného počtu zamestnancov na pozícii vyšší súdny úradník.

Z výslednej správy o revízii vyplýva, že stav sudcov na OS v Trnave je od roku 2012 poddimenzovaný. V roku 2015 bol plánovaný počet sudcov 37 a reálny bol podľa správy 32. Výsledky v správe tiež informujú o poklese trestnej agendy. Tá klesla z počtu 1646 v roku 2011 na 1335 v roku 2015. Rovnako klesol aj počet vybavených vecí. V civilnej agende, naopak, prudko stúpali návrhy, a to o takmer 3000 za sledované obdobie.

Medzi zistené nedostatky súdu patria podľa výsledkov revízie napríklad stav a príčiny starších nevybavených vecí, prieťahy v konaní, ale aj dodržiavanie procesných predpisov. Tie mali mať prevažne formálny charakter.

Členovia súdnej rady na svojom rokovaní schválili aj nový Štatút Súdnej rady SR a rokovali aj o návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021 a o návrhu rozpočtu Kancelárie NS SR na rovnaké obdobie.