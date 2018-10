TASR

Dnes o 15:35 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Ľ. Žabár: Trenčín ide dole Váhom, predbiehajú nás všetky mestá naokolo

Zrušil by výstavbu panelákov v Zámostí a chcel by čo najrýchlejšie dostavať futbalový štadión.

Ľubomír Žabár, archívna snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 25. októbra (TASR) – Šesťdesiatjedenročný trenčiansky manažér Ľubomír Žabár je jedným zo štyroch kandidátov na post primátora Trenčína. Otec štyroch detí sa o primátorské kreslo neúspešne uchádzal v roku 2010. Kandiduje ako nezávislý, v prípade zvolenia za primátora by sa zameral najmä na dopravu, parkovanie, starostlivosť o seniorov, zrušil by výstavbu panelákov v Zámostí a chcel by čo najrýchlejšie dostavať futbalový štadión.

-O post primátora ste sa uchádzali v roku 2010, o štyri roky neskôr ste nekandidovali. Prečo? Prečo ste sa rozhodli v týchto komunálnych voľbách opäť kandidovať?-

Začnem rokom 2010. Sklamala ma strana, za ktorú som kandidoval. Bola ľavicová a v poslednom momente pred voľbami sa rozhodla preskočiť a podporiť pravicového kandidáta. Čas mi dal za pravdu. Všetci vidia, ako to dopadlo. Následne som sa venoval prestavbe rodinnej firmy a budúcnosti mojich štyroch detí, ktoré v tom období študovali na vysokých školách. Čas však medzitým dozrel. Uchádzam sa o post primátora Trenčína ako skúsený manažér firiem, otec úspešnej rodiny a Trenčan, ktorý vie, čo mesto potrebuje.

-Aké sú podľa vás najväčšie problémy Trenčína a ako by ste ich v prípade zvolenia za primátora chceli riešiť?-

Problémy nášho mesta som zhrnul v mojom volebnom desatore. Môžete sa s nimi podrobne oboznámiť na mojom Facebooku, kde sú vo videách, alebo v Trenčianskom Blesku, kde sú v printovej podobe. Som presvedčený, že ich vidí každý, ale z rôznych a najmä politických dôvodov moji súperi nepomenovávajú všetky. V tom je výhoda skutočne nezávislého kandidáta.

-Ako by ste charakterizovali Trenčín dnes a Trenčín pred štyrmi rokmi na sklonku minulého volebného obdobia?-

Trenčín ide celkom jasne dole Váhom. Snažia sa nám zalepiť oči percentami a indexmi, ale pri porovnávaní napríklad v rámci kraja mestá Dubnica nad Váhom a Nové mesto nad Váhom patria medzi najlepšie v hospodárení na Slovensku a nezadlžujú sa. Ďalšie mesto Púchov má pekne zrekonštruovanú železničnú stanicu a dokonca má aj divadlo. A tak nás predbiehajú všetky mestá dookola a menšie mestá a mestské peniaze končia nevedno kde. Osemročné vysvedčenie sme vystavili pánovi primátorovi Richardovi Rybníčkovi a dostal nedostatočnú. Na potenciál, ktorý naše krajské mesto Trenčín má, sa vlastne za osem rokov nič neurobilo.

-Čo by bolo v prípade zvolenia za primátora vašou absolútnou prioritou v nasledujúcom volebnom období?-

Priority sú vlastne štyri - doprava a parkovanie, starostlivosť o seniorov, futbalový štadión, zrušiť výstavbu panelákov na Zamostí. Súčasný stav parkovania v Trenčíne vnímam ako protiústavný a diskriminačný. Základom je, aby všetci občania, ktorí majú v meste trvalé bydlisko, mali rovnaké podmienky. Nesystémové riešenia vytváraním jednosmerných ciest treba jednoducho zrušiť. Späť vytvoriť obojsmerné cesty a vyriešiť parkovanie napríklad parkovacím domom s paletizačným parkovaním. Je zanedbaná starostlivosť o seniorov, kde jednoznačne chýbajú denné stacionáre a seniorské centrá. Aj táto úloha predpokladá, že sa budeme musieť pozrieť, kam doteraz unikali peniaze. Ďalšou mojou prioritou je zrušenie výstavby panelákov na Zámostí. V Zlatovciach začali s výstavbou panelákov, tým myslím viacposchodové obytné domy. Paneláky znížia kvalitu bývania a taktiež dopravu a parkovanie najmä v Zlatovciach, Záblatí a Istebníku. Rybníčkovo vedenie odsúhlasilo stavbu panelákov bez verejnej diskusie s občanmi, bez odbornej diskusie s architektmi a preferuje rozpínavých developerov pred spokojnými Trenčanmi. Nikto nemá právo znižovať cenu našich nehnuteľností a kvalitu nášho života, ani pán primátor Rybníček. Riešením situácie je zmena územného plánu, za ktorú môžu zahlasovať noví poslanci mestského zastupiteľstva. Zastavenie výstavby panelákov v Zámostí je mojou prioritou. A konečne treba dobudovať futbalový štadión na Sihoti.

-Ako hodnotíte spoluprácu primátor – poslanci v končiacom sa volebnom období a ako si predstavujete v prípade zvolenia za primátora svoju spoluprácu s poslancami?-

O spolupráci pána primátora so zastupiteľstvom sa nedá hovoriť. Je to tak vždy, keď prevládajú politické a developerské ciele. Opakujem, nebudem politik, ale manažér, správca a hospodár mesta. Pre zastupiteľstvo aj občanov budem otvorený. Nemám žiadne vedľajšie ciele. V prípade zvolenia za primátora zmením systém komunikácie s poslancami, a to tak, že obnovím činnosť mestskej rady a činnosť poradných orgánov primátora, ako napríklad radu architektov.

-Aké by boli v prípade vášho zvolenia prvé kroky vo funkcii primátora?-

Prvým krokom je vždy, samozrejme, finančný audit. Dôležitá bude kontrola uzatvorených zmlúv, prípadne podmienok nevýhodných zmlúv pre mesto. Určite nebudem robiť personálny audit. Ten vždy tlačia politické centrály, aby si mohli umiestniť svojich ľudí. Zastávam profesionalitu úradníkov, a tí nemajú čo podliehať politickým tlakom. Nový krok, ktorý urobím, bude, že sa chcem osobne rozprávať s každým poslancom a vysvetlíme si, že v našich rozhodnutiach budú mať vždy prioritu Trenčín a Trenčania.

-Aký je váš názor na využívanie eurofondov zo strany mesta Trenčín v minulom volebnom období?-

Myslím si, že eurofondy sa nevyužili dostatočne. Otázka je, prečo? Buď zlyhávala príprava projektovej dokumentácie, alebo sa uprednostnili iné ciele ako občania Trenčína. V každom prípade, naše mesto nebolo manažované, ale dirigované.

-Problémom celého Trenčianskeho kraja je starnutie populácie. Aké kroky treba podniknúť na to, aby sa Trenčín stal atraktívnejším pre mladých ľudí?-

Starnutie populácie nie je len problémom Trenčianskeho kraja. Pozrime sa na sociálne istoty, úroveň úverového a hypotékového zaťaženia mladých ľudí, slabú starostlivosť o životné prostredie, obavu o pracovné príležitosti, keď zahraniční investori postúpia od nás ďalej na východ, a mohol by som pokračovať cez školstvo a zdravotníctvo. Pýtam sa, čo sme doteraz v Trenčíne urobili pre našich mladých? Dokopy nič. Mladým ľuďom v Trenčíne vytvoríme lepšie prostredie pre život. Trenčiansky kraj je kraj s bohatou strojárskou a odevnou históriou a na tom je potrebné zakladať.

-Akým spôsobom budete financovať svoju volebnú kampaň a koľko bude stáť?-

Moja volebná kampaň bude veľmi skromná. Staviam ju na priateľskej báze. Stretol som sa aj s tým, že moji protikandidáti vykúpili aj reklamné plochy, ktoré sa nevyužívajú. Všetky náklady si platím sám. Nemám sponzorov. A to je výhoda. V prípade zvolenia za primátora mesta nebudem na nikom závislý.