Dnes o 15:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na svoje účty sa prihlasujte výlučne cez oficiálnu stránku banky

Názov internetovej stránky sa musí začínať https:// a v pravom rohu stavového riadku by mala byť viditeľná ikona bezpečnostného zámku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) - Tzv. phishing je typickým príkladom toho, ako sa tretie strany snažia podvodne získať od klienta citlivé údaje. Klientom preto bankári zdôrazňujú, aby nereagovali na podozrivé e-maily alebo SMS správy od neznámych adresátov, ktorí sa snažia vystupovať v mene banky. V žiadnom prípade by nemali otvárať prílohy takýchto správ, ani by nemali klikať na priložené linky.

"Banka od nich nikdy nepožaduje zaslanie ich osobných údajov, hesla alebo PIN kódu emailom alebo SMS. Ak klient obdrží takúto správu, mal by na to čo najskôr upozorniť svoju banku. Pri využívaní elektronického bankovníctva klientom odporúčame, aby sa prihlasovali výlučne cez oficiálnu stránku banky, resp. mobilnú aplikáciu stiahnutú z oficiálnych obchodov. Webová stránka internetbankingu musí byť zabezpečená bezpečnostným protokolom. Názov internetovej stránky sa musí začínať https:// a v pravom rohu stavového riadku by mala byť viditeľná ikona bezpečnostného zámku. Najmodernejšie internetové prehliadače vám zvýraznia riadok zelenou farbou. Podvodné prihlasovacie stránky, cez ktoré sa útočníci pokúšajú získať prihlasovacie údaje klientov sú veľmi často odlišné od originálnej prihlasovacej stránky banky do aplikácie či internet bankingu," radí Anna Jamborová z ČSOB.

Podľa Jána Adamovského zo Slovenskej sporiteľne čoraz väčší záujem o využívanie služieb internetového bankovníctva kladie aj dôraz na jeho bezpečnosť.

"V banke vynakladáme maximálne úsilie na poskytovanie pohodlného a bezpečného bankovania odkiaľkoľvek na svete z ľubovoľného zariadenia. Je však nevyhnutné, aby aj klienti boli obozretní a osvojili si zásady bezpečnej práce s internetovým bankovníctvom. Je potrebné byť opatrný pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárať. Neinštalovať si aplikácie z neznámych zdrojov a neznáme rozšírenia do internetového prehliadača. Na počítač, notebook, tablet, mobilný telefón si pravidelne inštalovať bezpečnostné aktualizácie a pripájať sa len z overených sietí," odporúča Adamovský.