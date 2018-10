Blízkosť starých rodičov má na vnúčatá extrémny vplyv. Vedci potvrdili, ako im pomáha

Dominika Dobrocká

Starí rodičia sú pre svoje vnúčatá obrovským požehnaním.

Ilustračná foto — Foto: Pexels.com

BRATISLAVA 25. októbra - Ochotní starí rodičia sú na nezaplatenie. Rodičia detí, ktoré majú dedkov a babky nablízku, by mali byť úprimne vďační. Dôvody ale nie sú len bezplatné opatrovanie, či obrovská a okamžitá pomoc. Existujú aj iné pozitíva, ktoré silný vzťah so starými rodičmi prinášajú. A to nielen deťom, ale aj ich mladým rodičom. Vedci odhalili o akých pozitívach konkrétne je reč.

Šťastné deti

Starí rodičia podľa štúdie z Oxfordskej univerzity zapríčiňujú, že sú deti šťastnejšie. Keď majú vnúčatá svojich starkých nablízku, majú vraj menej emocionálnych problémov a problémov so správaním. Ľahšie sa tiež vyrovnávajú s traumatickými situáciami, ktoré ich v živote postretli. Či už ide o prežitú šikanu v škole alebo rozvod rodičov. Starí rodičia predstavujú pre deti akési útočisko v neistote a chaose, ktoré možno prežívajú. Rovnako tak mnohokrát vypĺňajú prázdne chvíle, kedy rodičia pracujú. Stáva sa totiž, že sa deti môžu v týchto prípadoch cítiť osamelo a zanedbane. Práve tieto škaredé myšlienky dokážu zahnať milovaní starkí.

Poznanie vlastnej rodiny

Ďalší výskum odhalil, že ak dieťa pozná svoju rodinnú históriu, rodokmeň, pozná vzťahy v rodine a rodinných príslušníkov, vie si lepšie uvedomiť a kontrolovať vlastný život. Lepšie a hlbšie poznanie rodiny a rodinných vzťahov pomáha deťom vidieť svoju rodinu v pozitívnejšom svetle.

Foto: Pixabay

Ochrana pred depresiami

Jedna zo štúdií sa zamerala aj na depresiu. Zistilo sa totiž, že dospelí, ktorí mali v rannom veku dobré vzťahy so svojimi starými rodičmi, preukazovali menej symptómov depresie. Tento vzťah však nie je nikdy obohacujúci len pre vnúčatá, ale aj pre našich starkých, ktorých rovnako chráni pred depresiami.

Menej predsudkov

Blízky vzťah so starkými deti učí vážiť si starších. Treba, aby si deti uvedomili, že každý raz zostarne. Pomáha im pritom stretávanie sa so staršími generáciami, voči ktorým majú prirodzené predsudky. Štúdia, ktorá skúmala takmer 1200 detí z Belgicka vo veku od 7 do 16 rokov preukázala, že tie, ktoré mali blízky vzťah so svojimi starými rodičmi, mali voči starým ľuďom menej predsudkov a väčší rešpekt.