Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najväčšia spánková štúdia to konečne potvrdila: Toto je ideálna dĺžka spánku

Ani veľa, ani málo. Dĺžku spánku by sme nemali podceňovať.

Ilustračné foto — Foto: Pexels

TORONTO 26. októbra - Čoraz častejšie počúvame od našich blízkych a priateľov, aké majú problémy so spánkom. Nespavosťou trpí čoraz viac ľudí. Dôvodom je najmä rýchle životné tempo, ktoré väčšina z nás pozná. Na úkor spánku mnohokrát dobiehame zameškané povinnosti či resty. Mali by sme si však uvedomiť, že okrem zhoršenia zdravotného stavu si môžeme takýmto spôsobom života privodiť predčasnú smrť. Chybou je však aj to, keď sa cez víkend snažíme dobehnúť zameškané hodiny spánku. Prebytok podľa vedcov tiež nerobí dobrotu. Najnovšia a doposiaľ najrozsiahlejšia štúdia, ktorej sa zúčastnilo až 40-tisíc ľudí, to potvrdila.

Prespatosť = nespavosť

Nedostatkom spánku znižujeme svoju efektivitu, sme náladoví a rovnako tak aj nesústredení. V prípade, že dlhodobo podceňujeme dôležitosť spánku, ohrozujeme sami seba a zvyšujeme riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení, obezity či cukrovky. „Prirodzenou súčasťou starnutia je klesanie kognitívnych schopností. U ľudí, ktorí spali pravidelne len štyri hodiny, je to najviditeľnejšie, dokonca vykazujú rovnaké hodnoty ako tí, ktorí spali viac, ale sú o desať rokov starší,“ pre portál Daily Mail to vysvetlil vedúci štúdie, neurológ Conor Wild. Vo svojom vyhlásení dodal aj to, že rovnako to platí aj pre ľudí, ktorí spánku venujú viac, ako je potrebné.

Ideálna dĺžka spánku je 7 hodín

Človek, ktorý venuje spánku viac hodín a pravidelne prespáva, svojmu telu vôbec nepomáha. Prespávanie totiž spôsobuje, že sa naše telo dostane do akéhosi spánkového oparu a trvá dlhšie, kým sa človek dostane do bežného pracovného režimu. Podľa vedcov je vhodné dodržiavať pravidelný spánok s presne určenou dĺžkou. „Ideálne je sa pohybovať okolo siedmich hodín. Akákoľvek väčšia odchýlka a nepravidelnosť telu škodí,“ povedal na záver Wild.