TASR

Dnes o 14:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní NENALEŤTE: Polícia varuje pred podvodníkmi, od obetí požadujú peniaze

V niektorých prípadoch v prílohe emailu zašlú aj faktúru, ktorú je potrebné uhradiť.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Milan Drozd

Banská Bystrica 25. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí zasielajú emaily rôznym spoločnostiam a žiadajú vyplatiť urgentné platby do zahraničia. V Banskej Bystrici eviduje polícia približne desať takýchto prípadov. Mária Faltániová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, informovala, že takýmto spôsobom boli napadnuté štyri spoločnosti. Páchateľ žiadal vykonať platby do Veľkej Británie, Nemecka, na Ukrajinu, pričom išlo o sumy od 8000 do 47.000 eur.

Faltániová priblížila, že zamestnancom rôznych spoločností sú zasielané podvodné emaily. V nich sa odosielateľ prezentuje ako riaditeľ alebo konateľ firmy, pričom aj emailová adresa, z ktorej sú podvodné emaily zasielané, sa javí ako emailová adresa riaditeľa alebo štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorú skutočne používa.

V emailoch sú zamestnanci, ktorí vykonávajú v mene spoločnosti úhrady, požiadaní o to, aby v mene firmy vykonali rýchly medzinárodný bankový prevod, rýchlu platbu. V niektorých prípadoch v prílohe emailu zašlú aj faktúru, ktorú je potrebné uhradiť.

"Spoločným ukazovateľom týchto emailov je skutočnosť, že ide o urgentnú, naliehavú platbu, ktorú je potrebné vykonať čo najskôr, respektíve ešte v ten deň," vysvetlila Faltániová. V prípade, že zamestnanec odpovie na prvý email, v ďalšej emailovej komunikácii sú mu zaslané detaily, na základe ktorých má úhradu vykonať.

Podvodné emaily sú zasielané v čase neprítomnosti riaditeľa alebo štatutárneho orgánu v Slovenskej republike. V čase, keď je pracovne alebo súkromne vycestovaný v zahraničí. O emailovej komunikácii sa tak nedozvie, pretože odpovede od zamestnanca na podvodné emaily mu doručené nie sú. V skutočnosti sú doručené na emailovú adresu, ktorá sa pred zamestnancom len javí ako emailová adresa riaditeľa alebo štatutárneho orgánu.

Platby majú byť vykonané na účty v bankách takého štátu, do ktorého skutočne riaditeľ alebo štatutárny orgán vycestoval. "Aby neboli takýmto spôsobom napadnuté aj ďalšie spoločnosti, zamestnanec by si mal telefonicky u štatutára spoločnosti alebo riaditeľa preveriť, či skutočne má byť zahraničná platba vykonaná," upozorňuje Faltániová.