D. Birošová: Ženy vnášajú do politiky iný politický rozmer a harmóniu

Rozhovor s Danicou Birošovou je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Trenčína, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Danica Birošová. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 25. októbra (TASR) – Danica Birošová, 61-ročná advokátka a poslankyňa mestského zastupiteľstva, sa o post primátorky Trenčína uchádza druhýkrát. V komunálnych voľbách v roku 2014 získala 1525 hlasov a skončila tretia. Jej krédom je, že ženy prinesú do politiky viac harmónie, jej prioritou je lepšie hospodárenie s majetkom mesta a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami v záujme občanov.

O post primátorky Trenčína sa uchádzate druhýkrát. Pred štyrmi rokmi ste kandidovali ako nezávislá a v rozhovore pre TASR ste povedali, že nechcete byť závislá od politických strán. Napriek tomu teraz kandidujete za stranu Doma dobre. V čom je vaša kandidatúra v porovnaní s tou pred štyrmi rokmi iná?

Štyri roky som pracovala ako poslankyňa v opozícii a nemohla som presadiť žiadny návrh. Pracovala som v teréne medzi občanmi. Zistila som, že nikto z tzv. nezávislých poslancov skutočne nezávislý nebol. Moja nevýhoda bola v tom, že som nemohla založiť poslanecký klub. Politika je o presadzovaní záujmov a na to jeden človek nestačí. Nechcela som podporu zo žiadnych existujúcich politických strán preto, že by som stratila nezávislosť. Zmena je v tom, že som sa stala členkou a spolutvorkyňou strany Doma dobre, do ktorej som začlenila svojich sympatizantov a v ktorej mám slobodu a nezávislosť pri tvorbe organizačnej štruktúry, programu a výbere tímu na presadenie svojho programu. Dostala som dobrú ponuku, ktorú som prijala a vďaka nej som vo svojom rozhodovaní nezávislá, ale nie sama.

Pri ohlasovaní kandidatúry ste uviedli, že spolu s vami kandiduje na poslancov mestského zastupiteľstva "babinec". Myslíte si, že ženy dokážu zjemniť prácu primátorky a zastupiteľstva?

"Babinec" mal byť väčší, ale dve kolegyne nespĺňali podmienku trvalého pobytu v Trenčíne, a tak kandidovať nemohli. Preto sme pribrali jedného muža. Nejde iba o zjemnenie práce primátorky, ale ženy vnášajú do politiky iný rozmer. Pomôžem si citátom Margaret Thatcherovej: "Kde sú hádky, prinesieme harmóniu, kde sú pochybnosti, prinesieme vieru." Toto je myslenie žien a zvýšenie ich počtu v zastupiteľstve bude prínosom pre mesto Trenčín. Politické strany sa skladajú prevažne z mužov, ktorí radšej medzi seba volia ďalších mužov. Pokiaľ sa ženy dostanú do politiky, zvyčajne je to na menej dôležité miesta. Situácia sa postupne zlepšuje a my v Trenčíne chceme ísť príkladom.

Aké sú, podľa vás, momentálne najväčšie problémy Trenčína a ako by ste ich v prípade zvolenia za primátorku chceli riešiť?

Zlá dopravná situácia, diskriminačná parkovacia politika, jedným z veľkých problémov je zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov, dlhé čakacie lehoty v tzv. Trenčianskej poliklinike na vyšetrenia k odborným lekárom, chýbajúce kamenné divadlo, nedostavaný futbalový štadión, zimný štadión, športová hala, nerealizovaný projekt Terminál – chátrajúca železničná stanica a okolie, zhusťovanie zástavby, rozbité chodníky a cesty. Starostlivosť o mestský majetok a o miestne komunikácie by som riešila urgentne zriadením príspevkovej organizácie mesta Trenčín, ktorá by promptne vedela riešiť problémy týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, detských ihrísk a mestského majetku a podobne. Zlepšila by som komunikáciu s vyšším územným celkom a štátnymi orgánmi pri riešení dopravnej situácie a navrhla v spolupráci s novozvolenými poslancami reformu parkovacej politiky.

V končiacom sa volebnom období ste poslankyňou mestského zastupiteľstva. Zmenil sa váš pohľad na problémy mesta z pohľadu poslankyne? Ak áno, v čom?

Určite áno. Miestna samospráva a vedenie mesta a úradu je zložitý legislatívny proces, čo si občania neuvedomujú. Ako poslankyňa som tento proces mohla ovplyvňovať a vedela by som doň začleniť aj občanov cez prvky priamej demokracie uskutočňovanej jednoduchou formou, napr. pravidelným zisťovaním verejnej mienky finančne nenáročnou formou – dotazníky na sociálnych sieťach, pravidelné ankety, vyhodnocovanie podnetov občanov zasielaných mailom. Môj pohľad na problémy mesta sa zmenil z pasívneho prístupu na aktívny.

Čo by bolo v prípade zvolenia za primátorku vašou absolútnou prioritou v nasledujúcom volebnom období?

Okrem plnenia môjho volebného programu je prioritou lepšie hospodárenie s majetkom mesta a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami v záujme občanov.

Ste právnička, máte advokátsku kanceláriu. Dokázali by ste skĺbiť pracovné povinnosti a funkciu primátorky, alebo by ste sa v prípade zvolenia vzdali advokátskej praxe?

Tento problém už mám vyriešený. Vychovala som svojich nástupcov, ktorí už kanceláriu riadia. Z funkcie konateľky by som odstúpila a plne sa venovala ako primátorka službe občanom.

Aké by boli v prípade vášho zvolenia vaše prvé kroky vo funkcii primátorky?

Oboznámenie sa s pracovníkmi úradu, analýza hospodárenia, identifikácia najrizikovejších problémov a sporov a ich urýchlené riešenie. Spolupráca s poslancami vrátane opozičných ako nevyhnutná súčasť práce primátorky.

Ako hodnotíte prácu trenčianskeho mestského zastupiteľstva a čo bolo podľa vás príčinou, že zasadnutia MsZ v Trenčíne trvali neraz aj 12 hodín?

Zastaraná organizácia práce zo strany vedenia úradu, krátka lehota na predkladanie materiálov, takže poslanci nemali dostatok času na prípravu, predkladanie pozmeňovacích návrhov tesne pred zasadnutím zastupiteľstva, nedostatočná komunikácia s poslancami.

Akým spôsobom budete financovať svoju volebnú kampaň a koľko bude stáť?

Volebnú kampaň financujem cez transparentný účet strany Doma dobre, ktorej som podľa platných stanov poskytla mimoriadny členský príspevok vo výške 5000 eur. Volebná kampaň by nemala túto sumu presiahnuť. Finančné prostriedky tak, ako to robím celé roky, radšej použijem na charitu, podporu športu, kultúry a občianskych aktivít.