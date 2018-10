TASR

Dnes o 12:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní DAVIS CUP: Duel SR - Bielorusko otvoria Kližan so Zgirovským

V druhom singli si na antuke pod zatiahnutou strechou bratislavského NTC zmerajú sily slovenská dvojka Norbert Gombos a bieloruská jednotka Jegor Gerasimov.

Na snímke vľavo slovenský reprezentant Martin Kližan a vpravo nehrajúci kapitán Dominik Hrbatý, archívna snímka. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenská tenisová jednotka Martin Kližan a bieloruská dvojka Alexander Zgirovskij nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre stretnutia o postup do svetovej skupiny Davisovho pohára. V druhom singli si na antuke pod zatiahnutou strechou bratislavského NTC zmerajú sily slovenská dvojka Norbert Gombos a bieloruská jednotka Jegor Gerasimov. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

Do sobotňajšej štvorhry so začiatkom o 13.00 h nahlásil slovenský kapitán Dominik Hrbatý tandem Kližan, Filip Polášek. V bieloruskom drese by sa mali predstaviť Max Mirnyj a Andrej Vssilevskij. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kližana a Gerasimova. Dvojdňový program uzavrie duel Gombosa so Zgirovským. Bielorusom bude chýbať ich líder Iľja Ivaška, ktorý si minulý týždeň na turnaji ATP v belgických Antverpách obnovil zranenie.

Víťaz bratislavského stretnutia sa prebojuje do svetovej skupiny a vo februári nastúpi v kvalifikácii o postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže proti Kanade alebo Kazachstanu. V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín. V septembri 2010 v dueli 2. kola play off o záchranu v druhej lige v Minsku zvíťazili Slováci pod vedením kapitána Miloslava Mečířa 4:1. O dva body sa v singloch postaral Lacko, ďalšie pridali deblisti Michal Mertiňák s Poláškom a Kližan.