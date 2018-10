TASR

Analýza: Spustenie výroby v Jaguari Land Rover ovplyvní rast ekonomiky

Podľa Národnej banky Slovenska by mal rast ekonomiky v budúcom roku dosiahnuť rovnako 4,5 %, pričom tiež očakáva, že export by mal profitovať z nábehu výroby v automobilovom priemysle.

Na archívnej snímke pracovníci v Tréningovej akadémii automobilky Jaguar Land Rover v závode pri Nitre 29. mája 2018. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 25. októbra (TASR) - Spustenie štandardnej výroby v novej automobilke Jaguar Land Rover (JLR) pri Nitre pozitívne ovplyvní rast ekonomiky, ale aj vývoj na trhu práce. Očakávajú to analytici.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej bude posun vidieť v priemyselnej výrobe aj v exportoch, keďže väčšina vyrobených áut pôjde na vývoz. "Vplyv bude pravdepodobne rozložený v čase, keďže výroba bude nabiehať postupne až pokiaľ v prvej fáze nedosiahne 150.000 vozidiel. Značná je aj celková investícia, ktorá predstavuje približne 1,7 % očakávaného hrubého domáceho produktu (HDP) na tento rok, aj keď, samozrejme, bola rozložená na dlhšie časové obdobie predtým," konštatuje Muchová.

Zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky v najbližších rokoch, i vďaka novej automobilke, predpokladajú aj analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií. Podľa nich by mal v budúcom roku rast HDP zrýchliť na 4,5 % vďaka exportu automobilového priemyslu. "Export zrýchľuje vďaka automobilovému priemyslu, kde sa prejavuje nábeh novej produkcie vo Volkswagene. Prudkému nárastu investícií výrazne napomáha aj investícia v JLR, ako aj akcelerácia verejných investícií, najmä samospráv," priblížil IFP v septembrovej makroprognóze. Pozitívne očakávania má aj Národná banka Slovenska, podľa ktorej by mal rast ekonomiky v budúcom roku dosiahnuť rovnako 4,5 %, pričom tiež očakáva, že export by mal profitovať z nábehu výroby v automobilovom priemysle. "Rozšírené produkčné kapacity v automobilovom priemysle potiahnu exportnú výkonnosť spolu s rastom zahraničného dopytu. Tento vývoj by mal pokračovať ešte aj v budúcom roku, keď sa očakáva kulminácia efektu nábehu novej automobilky, ktorá by mala zvýšiť hospodársky rast," predpokladá tiež NBS.

Výroba dopravných prostriedkov patrí k hlavným ťahúňom slovenského priemyslu. "Predstavuje približne 35 % z celkovej priemyselnej výroby. Automobilový sektor má podiel zhruba 40 % na celkovom priemyselnom vývoze krajiny. Po spustení produkcie JLR by sa mal tento pomer ešte zvýšiť," očakáva Muchová.

Príchod novej automobilky by sa však mohol podpísať aj pod rast zamestnanosti a to nielen v samotnom závode, ale aj v prípade subdodávateľov. "Najväčší prínos na trhu práce bude v regióne, kde sa automobilka nachádza, ale pozitívny vplyv by mohli zaznamenať aj iné oblasti so subdodávateľmi," doplnila Muchová.

Problémom do budúcnosti však môže byť zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily. "Samotný JLR už investoval približne 7,5 milióna eur do vlastnej akadémie, aby sa vyhol nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v ďalších rokoch," upozornila Muchová, podľa ktorej by celkovo pre Slovensko bolo vhodné väčšie zameranie na vedu a výskum.

Rizikom môže byť aj príliš jednostranná zameranosť Slovenska na automobilové odvetvie. "Celkovo platí, že pre väčšiu stabilitu ekonomiky je dobrá diverzifikácia. V prípade nepriaznivého vývoja v jednom sektore by tak škody na ekonomiku boli viac rozložené a utlmené. Slovensko sa však nesústredí iba na jeden sektor," tvrdí Muchová. K ďalším významným priemyselným odvetviam patrí výroba elektrických zariadení či výroba a spracovanie kovov.