NHL: Obranca Schmidt sa dohodol s Golden Knights na novom kontrakte

Dvadsaťsedemročný bek, ktorý si momentálne odpykáva dištanc za porušenie antidopingových pravidiel, by tak mal obliekať dres "zlatých rytierov" minimálne do konca sezóny 2024/25.

Las Vegas 25. októbra (TASR) - Americký hokejový obranca Nate Schmidt sa dohodol s vedením klubu NHL Vegas Golden Knights na novom šesťročnom kontrakte v celkovej hodnote 35,7 milióna dolárov. Dvadsaťsedemročný bek, ktorý si momentálne odpykáva dištanc za porušenie antidopingových pravidiel, by tak mal obliekať dres "zlatých rytierov" minimálne do konca sezóny 2024/25. Ročne si v priemere zarobí 5,95 milióna USD, čo je výrazné navýšenie v porovnaní s končiacou sa zmluvou (2,225 USD za sezónu)

Klub z Las Vegas oznámil predĺženie spolupráce so Schmidtom v noci na štvrtok po zápase s Vancouverom (2:3 sn). Bývalý zadák Washingtonu bol v minulom ročníku s priemernou minutážou 22:14 najvyťaženejším hráčom Golden Knights. V základnej časti nazbieral päť gólov a 31 asistencií, v play off sa na spanilej jazde Vegas do finále podieľal siedmimi bodmi (3+4) v 20 dueloch. Pred touto sezónou ho vedenie súťaže suspendovalo na 20 zápasov za porušenie antidopingových pravidiel, podrobnosti jeho previnenia nezverejnili. Do zostavy Knights sa môže vrátiť 18. novembra, uviedla agentúra AP.

Borowiecki dostal dištanc za úder lakťom do hlavy Vaakanainena

Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť NHL suspendovalo hokejového obrancu Marka Borowieckého z Ottawy na jeden zápas za úder lakťom do hlavy bostonského nováčika Urha Vaakanainena.

Borowiecki sa previnil 23. októbra v súboji na ľade Senators. Pri trme-vrme pred domácou bránkou trafil 19-ročného zadáka Bostonu lakťom do tváre a spôsobil mu otras mozgu. Okrem zápasovej stopky mu strhnú z platu 6452 dolárov, informovala agentúra AP.