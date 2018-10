TASR

Dnes o 11:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hakimi rozobral obranu Atletica, Dortmund má nakročené do osemfinále

Zverenci trénera Diega Simeoneho utŕžili najťažšiu prehru za uplynulých sedem rokov.

Achraf Hakimi, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Dortmund 25. októbra (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sa výrazne priblížili k postupu do osemfinále Ligy majstrov. Z obávanej obrany Atletica Madrid si v stredajšom dueli spravili trhací kalendár a po triumfe 4:0 sa s plným počtom deviatich bodov pevne usadili na čele tabuľky A-skupiny. Zverencom trénera Diega Simeoneho uštedrili najťažšiu prehru za uplynulých sedem rokov.

"O takomto výsledku sa nám nesnívalo ani vo sne. Veľký kompliment pre celý tím, pretože streliť štyri góly Atleticu Madrid nie je každodenná záležitosť," neskrýval nadšenie kapitán Borussie Marco Reus, ktorý vyzdvihol výkon Maročana Achrafa Hakimiho. Mladý krajný obranca sa počas celého duelu prezentoval dravými prienikmi po ľavom krídle a prihral na tri góly. "Ashraf je pre nás v krídelnom priestore mimoriadne dôležitý. Je rýchly a vie sa šikovne prekľučkovať do šestnástky."

Hakimi po zápase skromne tvrdil, že sa ešte má čo učiť. "Smerom dopredu to bol z mojej strany veľmi dobrý výkon, no pri bránení tam boli rezervy. V druhom polčase sme Atleticu dali možnosť na rýchle brejky, po ktorých mohli skorigovať výsledok. Celkovo to však bol z našej strany veľmi koncentrovaný výkon. Nie je ľahké presadiť sa proti silnému Atleticu, ktoré disponuje jednou z najkvalitnejších defenzív v Európe."

Kouč Atletica ocenil výkon Borussie. "Domáci hrali veľmi dynamicky a efektívne. Veľa dokázali vyťažiť zo situácií, keď mali loptu vo svojej moci. Momentálne majú výbornú formu a predvádzajú okulahodiaci futbal, je radosť pozerať na ich hru. Výsledok je pre náš príliš krutý, pretože prvý polčas bol vyrovnaný a pokojne sme mohli vyrovnať na 1:1. Futbal sa však hra na góly," zdôraznil Simeone.