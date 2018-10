Petronela Svečnjaková

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mesiac MHD zadarmo spôsobil v jednom meste hotovú revolúciu. Zmenili sa samotní ľudia

MHD je v Dunkerqeu bezplatná sedem dní do týždňa a využívať ju môžu všetci obyvatelia či návštevníci mesta.

— Foto: Pexels.com

DUNKERQUE 25. októbra - Keď sa povie Dunkerque (Dunkirk), možno vám ako prvé napadne vojnová dráma z roku 2017, ktorá zobrazovala evakuáciu vojakov z rovnomenného severofrancúzskeho mesta. Dunkerque je teraz v centre pozornosti aj kvôli niečomu inému. Od začiatku septembra sa tam obyvatelia vozia mestskou hromadnou dopravou úplne zadarmo.

Viac liniek a častejšie intervaly

Mesto Dunkerque bolo posledné tri roky v skúšobnom režime, keď bezplatnú MHD testovali počas víkendov. Nápad sa osvedčil, a teraz ľudia cestujú MHD zadarmo všetkých sedem dní do týždňa. Mesto dúfa, že táto zmena priláka do autobusov viac ľudí - cieľom je, aby MHD pravidelne používalo 10 % obyvateľov. V súčasnosti to je 5 %. Bezplatná verejná doprava nie je vo Francúzsku ničím výnimočným, ale je to prvýkrát, čo ju zaviedlo mesto nad 200 000 obyvateľov.

Spolu so zmenou financovania MHD v Dunkerqueu došlo aj k rozšíreniu pravidelných autobusových liniek. Server The Connexion píše, že namiesto 10 liniek už ich je 17, a zámerom je, aby počas dňa autobusy premávali každých 10 minút. Dopravný podnik v Dunkerqueu tiež vybudoval viac buspruhov a prioritných zón pre MHD. Červenú na semaforoch tiež nastavili na iný interval.

Foto: Pixabay.com

MHD zadarmo prilákala nových cestujúcich

Bezplatná MHD spôsobila v Dunkerqueu malú revolúciu. Ľudia sa autobusmi vozia len tak, zo zvedavosti či pre zábavu. Na zastávkach sa do rozhovorov púšťajú celkom neznámi ľudia. Takáto doprava je výhodná aj pre obyvateľov, ktorí majú hlbšie do vrecka. "Snažím sa šetriť si peniaze. Autobusy chodia každých 10 minút, takže ani nemusím dlho čakať. Množstvo ľudí sa takto snaží vyhnúť sa zápcham, a ešte si aj sadnú. Je to dobrá vec," povedala pre britský The Guardian 65-ročná dôchodkyňa Claude Pointart.

Autobusy zadarmo však majú aj svojich odporcov. Francúzska únia dopravcov tvrdí, že bezplatnej MHD často chýba kvalita, a že by ju mali využívať iba ľudia s finančnými problémami. Primátor Dunkerqueu Patrice Vergriete si však myslí niečo iné. "Celé to je o dogme a predsudkoch. Nie je pravda, že to, čo je zadarmo, musí byť nekvalitné," vyjadril sa pre The Guardian. Primátor priznáva, že bezplatná MHD nemusí fungovať všade, ale prízvukuje, že pomáha životnému prostrediu a je gestom solidarity pre obyvateľov mesta.