Slovensko je testovacie laboratórium pre IT firmy

Na Slovensku už dlhodobo chýba 10.000 IT profesionálov, situácia na trhu práce je preto napätá.

Ilustračné foto.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Informačné technológie sú dôležité pre budúcnosť slovenskej ekonomiky. Pre mnohé firmy je malý trh ideálnym laboratóriom na testovanie inovácií. Limitom pre väčšie využitie slovenského potenciálu je však nedostatok kvalitných ľudí. V diskusnej relácií na Tablet.TV to povedal riaditeľ pre inovácie spoločnosti Softec David Šefčík.

„Slovensko je také testovacie laboratórium pre mnohé IT firmy. Využívajú to napríklad banky, telekomunikační operátori. Slováci majú zmysel pre novinky a inovačné riešenia. Môžeme povedať, že sme napríklad svetovou špičkou v oblasti využitia biometrie, napríklad pri finančných službách,“ dodal Šefčík.

Na Slovensku už dlhodobo chýba 10.000 IT profesionálov, situácia na trhu práce je preto napätá. „Boj o ľudí je veľký, pretože majú množstvo príležitostí na pracovnom trhu naplniť svoje preferencie. Dnes je pre zamestnancov dôležitá sebarealizácia, preto chcú mať prácu, ktorá ich baví a má pre nich pozitívnu motiváciu,“ upozornil Šefčík s tým, že chýbajúci ľudia už limitujú rastový potenciál, ktorý by mohlo Slovensko využiť.

„Pre IT sektor sú zaujímaví aj študenti, ktorí neprišli z technických škôl. Škola by mala naučiť človeka logicky rozmýšľať a dať mu myšlienkový rámec, ktorý je relevantný pre IT. Všetko ostatné sa môže naučiť v praxi,“ dodal Šefčík.