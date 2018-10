Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Škótski lekári svojim pacientom predpisujú namiesto liekov pobyt v prírode

Neuveriteľné. Novinka, ktorú by mal praktizovať každý z nás. Inšpirujte sa novou liečebnou metódou škótskych lekárov.

Ilustračná foto — Foto: Pexels.com

LERWICK 24. októbra - Lekári sa na súostroví Shetlandy v Spojenom kráľovstve na kraji Severného mora na severovýchode od Škótska rozhodli svojich pacientov liečiť veľmi nezvyčajným spôsobom. Od „nového lieku“ si škótski odborníci sľubujú zníženie krvného tlaku, rizika srdcových chorôb a mŕtvice. Ak by niekto očakával lieky v podobe tabletiek, kvapiek alebo sirupov, je na omyle. Ide o novinku, ktorej výkon je jednoduchý, no sľubný. Lekári svojim pacientom začnú predpisovať pobyt v prírode, pozorovanie vtákov, výlet do lesa, ale aj prechádzky po pláži. Program vznikol pod záštitou Národnej zdravotnej služby a Kráľovskej spoločnosti pre ochranu vtákov.

Pobyt v prírode by mal pomôcť predovšetkým osobám trpiacim chronickými ochoreniami. Príroda má totiž podľa štúdií pozitívne účinky a vplyv na ľudské šťastie a psychiku. „Existujú dôkazy o tom, že príroda má prínos pre zdravie tela a mysle,“ potvrdila Karen MacKelvieová, šéfka Kráľovskej spoločnosti pre ochranu vtákov. V prípade, že lekár vyhodnotí toto riešenie pri konkrétnom pacientovi ako správne, daruje mu leták, ktorý pozitíva o pobyte v prírode vysvetľuje. Rovnako tak obsahuje aj kalendár s nápadmi na aktivity vhodnými pre každý mesiac. Pre január napríklad doporučuje výlet za lišajníkmi, vo februári zas vysádzanie cibuľovín či pozorovanie kačiek.

Ide o projekt, ktorý je považovaný v Spojenom kráľovstve za prvý svojho druhu. Príklady, ktoré sú uvedené v kalendári, sú veľmi príjemné a zároveň je to spôsob na dosiahnutie dôležitých výsledkov v oblasti zdravia. Pobyt v prírode pomáha ľuďom zvládnuť všetko od cukrovky cez depresiu až po rakovinu. „Výhody pre pacientov spočívajú v tom, že je to zadarmo, je to ľahko dostupné a zvyšuje to možnosť prepojenia s okolím. Všetky tieto aspekty vedú k zlepšeniu fyzického a duševného zdravia jednotlivcov,“ prezradila Chloe Evansová zo zdravotného strediska Scalloway, ktorá dohliadala na pilotný program. Tí, ktorí žijú mimo Shetlandy, sa môžu inšpirovať a do prírody si vyjsť oveľa častejšie, ako je zvykom. Skúste to a uvidíte, či sa aj váš svet postupne mení.