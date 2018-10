TASR

Vlkolinský a Hančák sú novými trénermi mládežníckych reprezentácii

Vlkolinský sa stal trénerom volejbalových reprezentantov do 20 rokov, Hančak pre zmenu zasadol na post trénera ženskej reprezentácie do 19 rokov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 24. októbra (TASR) - Novým trénerom slovenských volejbalových reprezentantov do 20 rokov sa stal skúsený Richard Vlkolinský, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v extraligovom tíme VK KDS-Šport Košice. Nového šéfa lavičky má aj ženská reprezentácia do 19 rokov, Jaroslav Hančák strieda na poste Mareka Meriača. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF) na svojom oficiálnom webe.

Štyridsaťdeväťročný Vlkolinský zbieral najväčšie úspechy v Chemese Humenné, ktorý priviedol k trom majstrovským titulom. Rodák z Ivančíc pri Brne predtým viedol aj mužov Prešova a ženy Žiaru nad Hronom. S vedením SVF sa dohodol na dvojročnej zmluve a na lavičke strieda Erika Gábora. Prvým vrcholom práce s tímom bude kvalifikácia o postup na ME 2020. "Prvá ponuka pracovať aktívnejšie v štruktúrach SVF prišla od športového riaditeľa Mareka Rojka v máji, išlo o miesto v Reprezentačnej rade. Dôležité pre mňa bolo, že sme sa zhodli vo viacerých názoroch a pohľadoch a tiež veta, ktorá sa pre mňa stala akoby záväznou - že dostal mandát niečo zmeniť, aby sa zastavil trend, ktorý sčasti je negatívny, a aby sme ho opäť dvihli," povedal Vlkolinský. "Bola to teda ponuka na prácu a výzva. Prijal som ponuku do Reprezentačnej rady, získal som určitý prehľad o národných družstvách a názoroch trénerov rôznych kategórií. Neskôr športový riaditeľ prišiel s priamou ponukou na post trénera mládežníckej reprezentácie. Chceme veci vylepšiť, spolupracovať so všetkými súvisiacimi zložkami. Na konci vízie je európsky šampionát v roku 2020."

Premiérový kemp pod Vlkolinského vedením čaká "dvadsiatku" od nedele do štvrtka v Trenčíne (28. 10. - 1. 11.), súčasťou sú dva prípravné zápasy proti domácim rovesníkom z Česka v Žďári nad Sázavou (30. 10. o 11.00 h a 16.00 h). "Je to pre mňa prvotné zoznámenie sa, aj keď väčšinu hráčov poznám a neraz som ich videl v akcii. V družstve je niekoľko veľmi zaujímavých typov. Nemal som možnosť úplne do detailov sledovať hráčov počas celého aprílového európskeho šampionátu do 18 rokov v Púchove, no určite bude priestor dobehnúť to. Je dôležité povedať, že je určitá vízia a na jej konci je šampionát v roku 2020, máme teda necelé dva roky. Títo chlapci sa v tomto veku prudko vyvíjajú a menia, je tam doslova búrka akcelerácie. Niektorí už hrávajú extraligu, niektorí k nej privoniavajú. Musíme stanoviť cieľ, víziu. Ak sa niečo robí dlhodobo a utrasie sa to, budúcnosť je oveľa perspektívnejšia," podotkol Vlkolinský.

Ženskú reprezentáciu do 19 rokov povedie Jaroslav Hančák, kormidelník mládežníckych tímov ŠŠK Bilíkova Bratislava si v minulej sezóne vyskúšal aj rolu trénera extraligového tímu, viedol VTC Pezinok Bilíkova. Tridsaťtriročný Hančák sa so SVF tiež dohodol na dvojročnej zmluve, v roku 2020 jeho tím čaká kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy. Prvý kemp pri družstve absolvuje Hančák v novembri v Nitre (22. - 27. 11.). "Tento národný výber sa mi páčil už vtedy, keď som ho videl pri trénerovi Meriačovi. Myslím si, že po somatickej stránke sú dievčatá veľmi perspektívne. Keď prišla ponuka venovať sa tomuto družstvu, hneď ma to oslovilo," povedal Hančák. "Väčšinu dievčat poznám, videl som ich na turnajoch aj majstrovstvách. Družstvo je vysoké, možno až príliš štíhle, určite bude potrebovať spevniť a ďalší postup bude zdokonaľovanie herných činností. Budú nás čakať sústredenia, zatiaľ sú naplánované dva kempy. Prvý bude v novembri, druhý by mal byť spojený s podujatím MEVZA v decembri (26. - 30. 12.). V roku 2019 budú ďalšie bloky."

Hančák tiež načrtol svoje predstavy o zložení kádra. "Chceme si pozrieť viacero hráčok, osloviť aj iné. Základ však je v poriadku, hráčky sú vysoké, sú na tom dobre skokansky. Budeme sa to snažiť vyskladať tak, aby kvalifikácia v úvode roka 2020 bola úspešná. Základ tvorí 14 dievčat, chceli by sme však smerom k budúcnosti pracovať s 20 hráčkami. Líderkou aktuálne je blokárka Tereza Hrušecká, bola aj na septembrových ME "19" v Albánsku. Veľmi perspektívne sú smečiarky Karolína Kucserová z COP Nitra či Martina Vajdová z Bilíkovej, sú tam tiež ďalšie hráčky s veľkým potenciálom," uviedol pre svf.sk.