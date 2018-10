Petronela Svečnjaková

Na islandských školách preferujú ručné práce a šitie pred písomkami. Výsledky sú fantastické

Islandské deti sa učivo nebifľujú, školy v nich podporujú kreativitu.

Islandské hlavné mesto Reykjavík. — Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 25. októbra - Islanďania sú po celom svete známi ako výborní hudobníci, spisovatelia či filmári. Mohlo by sa zdať, že je to spôsobené izolovanosťou tohto ostrova alebo jeho neobyčajnou prírodou. Nie je to však tak. Obyvatelia Islandu za to vďačia svojmu školstvu, ktoré deti nenúti bifľovať sa, ale podporuje ich kreativitu.

Na hodinách sa deti učia pliesť, šiť a pracovať s drevom

Na Islanďanov a ich úspechy v oblasti kultúry sa sústredila Kansaská univerzita. Podľa jej štúdie si ostrovania o sebe nemyslia, že sú kreatívnejší ako iné národy. Vysvetlenie je v systéme výučby. Islandské deti sa neučia učivo naspamäť, aby ho po písomke mohli rovno zabudnúť. Už od začiatku 20. storočia sú žiaci v školách vedení k ručným prácam, ako napríklad k spracovaniu dreva, šitiu, pleteniu alebo vareniu. A dlhé roky tiež platí školský dokument, ktorý v študentoch podporuje kreativitu aj inak - islandské deti nepíšu testy tak často ako žiaci v iných krajinách, a učitelia ich neskúšajú iba z holých vedomostí.

Foto: Pixabay.com

K rozvíjaniu kreativity a umeleckých vlôh Islanďanov do istej miery prispieva aj unikátne mestské prostredie. Je v ňom množstvo komunitných či športových stredísk, vďaka ktorým môžu deti naplno prejaviť svoju kreativitu. Dôležitú úlohu zohrávajú aj otvorené rodinné vzťahy, ktoré sú navyše podporované aj štátom. A ako píše portál Iceland Magazine, Islanďania sú malý národ a jednotlivé umelecké scény sú prehľadnejšie a ľahšie sa prepoja.