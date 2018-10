TASR

Dnes o 13:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hapal sa na Slovensko vrátil nečakane skoro: Dnes ste tu a zajtra inde

Český tréner sa po siedmich mesiacoch vrátil na pôdu SFZ na najsledovanejší post.

Na snímke vpravo nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a vľavo prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik počas tlačovej konferencie 24. októbra 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) - Pavel Hapal opustil prostredie slovenského reprezentačného futbalu v marci. Lúčil sa v dobrom po vydarenej anabáze na lavičke dvadsaťjednotky, čo nechalo pootvorené dvere na prípadný návrat jedného dňa. Ten deň prišiel nečakane skoro, čo vyplynulo z vývoja v Sparte Praha aj A-tíme SR.

"Rád by som sa poďakoval Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ), že mi vyšiel v ústrety a uvoľnil ma zo svojich služieb. Ďakujem aj za krásne tri roky, ktoré som prežil pri slovenskej dvadsaťjednotke a ktoré boli pre obe strany, myslím si, úspešné. Rozchádzame sa v dobrom a verím, že vzťahy, ktoré som si na Slovensku vybudoval, zostanú dobré aj naďalej," povedal Hapal, keď prijal ponuku Sparty.

Po siedmich mesiacoch sa vrátil na pôdu SFZ na najsledovanejší post. "Samozrejme, nepočítal som, že nastane toto po mojom povedzme nedobrom angažmáne v Sparte. Okolnosti sa zbehli tak rýchlo, ako hovoria všetci tréneri, že dnes ste tu a zajtra ste na úplne inom mieste. Ešte aj teraz som veľmi prekvapený, ale futbal to takto prináša. Rozišli sme sa vo veľmi dobrej atmosfére, neutieklo toľko času, je to len pár mesiacov a som naspäť doma," povedal český kouč po stredajšom uvedení do funkcie.

Pražanov viedol v dvanástich stretnutiach českej ligy, zvíťazil v šiestich, prehral v jednom. Odvolali ho na začiatku tejto sezóny po neúspechu v úvodnom zápase druhého predkola Európskej ligy na pôde srbského Spartaka Subotica 0:2. Na Slovensku, v Česku i Poľsku absolvoval viacero klubových zastávok, pri národných mužstvách má skúsenosti iba v SR. Podobne ako viacerí hráči aj on "postúpil" z dvadsaťjednotky do áčka: "Odkedy som prišiel do Nitry, darilo sa mi vo všetkých kluboch na Slovensku, napokon aj v dvadsaťjednotke. Postúpili sme na šampionát a obstáli sme tam veľmi zdatne. Keď to vezmem z tohto pohľadu, darí sa mi na Slovensku určite viac ako v Česku. Dosiahol som tu pozíciu, o ktorej sníva veľa koučov. Stať sa trénerom národného tímu je asi to najviac, čo môže tréner v kariére dosiahnuť."

Pre prvého zahraničného kouča na lavičke SR nebude jednoduché výsledkovo napodobniť predchodcu. Slováci pod Kozákovým vedením odohrali 54 zápasov, v ktorých 29-krát vyhrali, 10-krát remizovali a 15-krát prehrali s celkovým skóre 80:48. V rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa s národným tímom dostal na 14. miesto v auguste 2015, čo je historické maximum. Momentálne figuruje SR v rebríčku FIFA na 26. pozícii. Hapalova bilancia sa začne rátať už v novembri proti Ukrajine a Česku - proti súperom, ktorí uzavreli tú Kozákovu.