SZĽH, Trnava a Trnavský kraj podpísali memorandum o spolupráci

Spoločným cieľom zväzu, mesta a vyššieho územného celku je pracovať na rozvoji hokejovej infraštruktúry a hokeja samotného.

Trnava 24. októbra (TASR) - Predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) podpísali v stredu symbolicky na ľadovej ploche Mestského zimného štadióna v Trnave memorandum o spolupráci. Spoločným cieľom zväzu, mesta a vyššieho územného celku je pracovať na rozvoji hokejovej infraštruktúry a hokeja samotného.

"Po celom Slovensku hľadáme silných partnerov, aby sme vedeli znova rozbehnúť rozvoj hokeja. Som rád, že v Trnave a Trnavskom samosprávnom kraji sme našli takých partnerov, vďaka ktorým vieme nastaviť projekty a procesy tým správnym smerom. Poďakovať sa však musím hlavne ľudom, ktorí aktívne pracujú na trnavskom hokeji a na tom, aby sem na ľad chodilo čoraz viac deti," povedal pre hockeyslovakia.sk po podpise memoranda prezident SZĽH Martin Kohút.

SZĽH, mesto Trnava a TTSK chcú pracovať na systémovom riešení generačného problému pohybovej pasivity detí a mládeže prostredníctvom spoločných športových projektov, a tiež na oblasti vzdelávania žiakov/študentov – športovcov pre výchovu špičkových hokejistov. "Mesto Trnava sa dlhodobo snaží podporovať šport. Nechceme ale jeden šport v meste nadraďovať nad druhý. Preto dúfam, že trnavský hokej sa teraz s pomocou hokejového zväzu a TTSK posunie nie len finančne ale aj metodicky," povedal primátor mesta Trnava Peter Bročka, ktorého doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič: "Memorandum hovorí o tom, aby sme sa venovali príprave mladých žiakov-hokejistov, či už na úrovni, ktorú má na starosti mesto, a to sú škôlky a základné školy, alebo na úrovni, ktorá nasleduje, a to sú stredné školy, s ambíciou dostať deti na športoviská. Chcem sa poďakovať za podpis memoranda. Vytvorili sme dobré základy na to, aby sme zabezpečili financie na rozvoj hokeja v regióne, a tiež na systematickú prípravu v rámci nášho sna, ktorý chceme zrealizovať, a to je akadémia."

Trnava bola doteraz považovaná najmä za futbalové mesto. Na tom, aby sa hokej v popularite priblížil futbalu, spolupracuje s hokejovým zväzom najmä prezidentka HK Trnava Adriana Hosťovecká: "Momentálne pracujeme asi s 250-timi deťmi, ale robíme nábory na školách, aby tie počty ešte narástli. Teraz sa začína sezóna, kedy spúšťame druhú ľadovú plochu a budeme môcť otvoriť školy korčuľovania. Pre každú vekovú kategóriu máme plán a rozvoj a chceme to robiť tak, aby sme hokej hrali so svojimi vlastnými odchovancami."