TASR

Víťazný návrat Ronalda na Old Trafford, Mourinho išiel na štadión peši

Portugalský útočník síce neskóroval, no počas celého zápasu hýril aktivitou a vyslal na Davida de Geu dve nebezpečné strely.

Cristiano Ronaldo v drese Juventusu Turín. — Foto: TASR/AP

Manchester 24. októbra (TASR) - Návrat Cristiana Ronalda na Old Trafford mal pre portugalského futbalistu víťaznú príchuť. Juventus Turín triumfoval v šlágri utorňajšieho programu Ligy majstrov na pôde Manchestru United 1:0 a tróni na čele H-skupiny s plným počtom deviatich bodov. Ronaldo síce neskóroval, no počas celého zápasu hýril aktivitou a vyslal na Davida de Geu dve nebezpečné strely.

Bol aj pri zrode gólovej akcie. Z pravej strany poslal v 17. minúte center do šestnástky a odrazenú loptu poslal do siete Paulo Dybala. Hostia mali počas celého duelu prevahu v držaní lopty, boli priamočiarejší. Trénera Massimiliana Allegriho však mrzelo, že z množstva šancí premenili iba jednu. "Naši útočníci boli v neustálom pohybe a spôsobovali obrane súpera výrazné problémy. Najmä v druhom polčase nám však pri viacerých sľubných akciách chýbala finálna prihrávka. Celkovo som spokojný. Mužstvo rastie a získava sebavedomie. Na štadióne Manchestru United sa nevyhráva každý deň," zdôraznil Allegri.

Tréner domácich Jose Mourinho priznal, že Juventus zvíťazil zaslúžene a vyzdvihol najmä skalopevnú obranu "starej dámy". "Páni Cristiano Bonucci a Giorgio Chiellini by mohli ísť prednášať na Harvardskú univerzitu o tom, ako má vyzerať hra stopérov. Juventus je sedemnásobný sériový taliansky šampión. V uplynulých rokoch bol dvakrát vo finále Ligy majstrov, no chce získať cennú trofej, preto investuje veľa peňazí do nákupu nových posíl. V lete sa mu podarilo angažovať Cristiana Ronalda, čím jeho sila ešte vzrástla," citovala agentúra AP slová Mourinha.

Manchester United mal opäť problémy s dopravou a Mourinho prišiel na štadión dokonca po vlastných. "Na štadión som išiel peši v hlúčiku fanúšikov bez toho, aby ma niekto spoznal. Celé to trvalo dve minúty," uviedol Mourinho pre bbc.com. Tímový autobus prišiel na Old Trafford len 50 minút pred úvodným výkopom. Rovnaký problém postihol United aj pred predchádzajúcim domácim zápasom v LM s Valenciou (0:0). Vtedy prišiel autobus na štadión len 45 minút pred štartom a tak museli posunúť výkop stretnutia o päť minút. Európska futbalová únia (UEFA) po prvom incidente potrestala klub pokutou 15.000 eur a Mourinho dostal za neskorý príchod napomenutie. Keďže pravidlá LM hovoria, že tímy musia byť na štadióne 75 minút pred výkopom, United pravdepodobne dostane ďalší trest.