Dnes o 11:36 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Československo – 100 rokov, 100 hitov: Keď rezonovala Lady Carneval

TASR v desaťdielnom seriáli od 21. do 30. októbra ponúkne stovku hitov spoločnej cesty oboch národov - po bratsky a na polovicu - 50 českých a 50 slovenských.

Na archívnej snímke z 17. júna 1968 Karel Gott. — Foto: TASR/Magda Borodáčová

Bratislava 24. októbra (TASR) - Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas 75 rokov spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. TASR v desaťdielnom seriáli od 21. do 30. októbra ponúkne stovku hitov spoločnej cesty oboch národov - po bratsky a na polovicu - 50 českých a 50 slovenských. Od prvých priekopníkov Karla Hašlera a Gejzu Dusíka až po rozchod na konci roku 1992.

Druhá polovica 60. rokov v znamení bigbítu, popu a hudobných produkcií

Semafor nebol jediným hudobným divadlom v Prahe. Divadlo Rokoko na Václavskom námestí vzniklo už 1. marca 1958, na hudobnú produkciu sa preorientovalo od roku 1963. Viedol ho Darek Vostřel, jeho členmi boli Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Eva Pilarová, Waldemar Matuška, Jitka Zelenková či Pavlína Filipovská. Účinkovali do roku 1974, potom sa divadlo preorientovalo na činohernú produkciu. Druhým bolo Divadlo Apollo, ktoré založil v roku 1965 textár a scenárista Jiří Štaidl. Dramaturgicky naviazalo na Štaidlov program Ondráš podotýká, ktorý uviedol Semafor v roku 1963. Členmi divadla boli Karel Gott, Karel Hála, Yvone Přenosilová, Petr Spálený či Jiří Štědroň. Účinkovali iba do júla 1968.

Členmi divadla Rokoko boli Helena Vondráčková a Václav Neckář. Helena Vondráčková (*1947) v roku 1964, ešte ako študentka, vyhrala finále speváckej súťaže Hľadáme nové talenty v pražskej Lucerne. Prvú skladbu s názvom Červená řeka nahrala 3. septembra 1964. Za rok 1965 už vyhrala kategóriu speváčok v ankete Zlatý slávik. Václav Neckář (*1943) profesionálnu spevácku dráhu začínal v roku 1965 tiež v divadle Rokoko, jeho prvým hitom bola ešte v roku 1965 pieseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. V roku 1965 vyšla aj prvá LP platňa Václav Neckář zpívá pro mladé. Z júna 1966 je ich známy duet Stín katedrál. V roku 1995 nahral cover verziu tohto hitu Petr Muk.

Stín katedrál / Helena Vondráčková, Václav Neckář (K. Svoboda, I. Fischer) 3:20

Marta Kubišová (*1942) prvé spevácke kroky absolvovala s orchestrom kúpeľov Poděbrady. V roku 1961 sa zúčastnila súťaže Hľadáme nových spevákov, dostala sa až do finále. Účinkovala v pardubickom divadle Stop, po ňom v plzenskom divadle Alfa. Od septembra 1964 dostala angažmán v pražskom divadle Rokoko. Jej prvý hit Loudá se půlměsíc je z januára 1965. Jednou z úspešných piesní v Rokoku bol titul Nechte zvony znít z októbra 1967.

Nechte zvony znít / Marta Kubišová (Karel Svoboda, Zdeněk Rytíř) 3:45

Spevák Viktor Sodoma (*1945) vyrastal v muzikantskej rodine, jeho rodičia boli zakladajúcimi členmi pražskej Reduty. V roku 1964 sa prihlásil do súťaže Hľadáme nové talenty a skončil druhý za Helenou Vondráčkovou. Začal spievať s orchestrom Zdeňka Bartáka, rozbeh však prerušila na dva roky vojenská služba. Po návrate z vojny krátko spieval s Flamengom a v závere roka 1966 nastúpil do skupiny Matadors, z ktorej práve vtedy odišli Vladimír Mišík a Karel Kahovec. V roku 1969 vydali profilovú LP Matadors. Jedným z veľkých hitov skupiny Matadors bola skladba Zlatý důl z roku 1967. Na gitare hrá známy gitarista Radim Hladík.

Zlatý důl / Viktor Sodoma a Matadors (Jan Obermayer, Milan Šulc) 3:30

Spevák, gitarista a skladateľ Karel Kahovec (*1946) začínal s bigbítom na začiatku 60. rokov, prešiel skupinami Matadors a Flamengo. Vo Flamengu nahral viacero známych skladieb, medzi nimi Paní v černém, Poprava blond holky či Svou lásku jsem rozdal. Od roku 1971 bol členom Country Beatu Jiřího Brabca a preorientoval sa na country štýl. V tej dobe bol v Country Beate speváckym partnerom Nade Urbánkovej. V 90. rokoch obnovil skupinu George & Beatovens a po smrti Petra Nováka s ňou pokračuje v koncertnej činnosti. V roku 1997 vydal album Rub a líc a v roku 2001 kompilačný album Karel Kahovec to nejlepší z let 1965 - 2000, na ktorom sú všetky jeho známe hity z tohto obdobia. Skladba Paní v černém je z júla 1967.

Paní v černém / Karel Kahovec a Flamengo (Karel Kahovec, Ivo Plicka) 3:23

Karel Gott (*1939, Plzeň) je najväčšou speváckou hviezdou československej a dnes českej populárnej hudby. Prvým výraznejším úspechom bola jeho účasť v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den v apríli 1962, kde spieval spolu s Vlastou Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. Na prvom singli, ktorý vydal Supraphon bola pieseň Měsíční řeka. V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V roku 1966 vyhral prvý ročník Bratislavskej lýry s pesničkou Mám rozprávkový dom. Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou firmou Polydor a tam mu vychádza prvý singel so skladbou Weisst du wohin? aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. V októbri 1968 získal Zlatú medailu na festivale Zlatý kohút v Rio de Janeiro za pieseň Karla Svobodu a Jiřího Štaidla Lady Carneval. Nahral ju s orchestrom firmy Polydor 7.októbra 1968.

Lady Carneval / Karel Gott (Karel Svoboda, Jiří Štaidl) 2:57

Na slovenskú scénu prichádzajú noví interpreti

V druhej polovici 60. rokov prichádzajú na hudobnú scénu viacerí noví speváci, ktorí si účinkovanie na koncertnom pódiu už skúsili v Tatra Revue.

Zdeněk Sychra (*1936) sa vyučil sa za automechanika, na vojenčine bol v Martine, po nej sa usadil v Bratislave. Od roku 1962 spieval s orchestrom Juraja Velčovského, od roku 1966 pôsobil v Tatra revue. Od roku 1973 bol členom spevohry Novej scény. Počas speváckej kariéry nahral asi 200 piesní, medzi nimi Stal sa zázrak, Marylin, Pod Akropolou, Miluška moja, Kamila či Vám o láske spievam. Vydal album s názvom Akropola. Z roku 1962 je nahrávka Kamila.

Kamila / Zdeněk Sychra (Andrej Lieskovský, Júlia Kurilová) 2:45

Dušan Grúň (*1942, Žilina), spevák. Maturoval v roku 1959 v Košiciach, študoval na Vysokej škole hutníckej v Ostrave. S hudbou začínal ako študent v Ostrave. V amatérskej kapele hral na trúbke a trombóne, nikto v kapele nechcel spievať, tak to skúsil Dušan. V roku 1963 nastúpil do profesionálneho orchestra Iva Pavlíka. S ním nahral aj prvé rozhlasové a gramofónové snímky. Chvíľu sa rozhodoval medzi populárnou hudbou a džezom. Od mája 1965 bol členom a spevákom orchestra Juraja Velčovského. Prvými hitmi s týmto orchestrom boli skladby Hrmí a Starý rodný dom, v origináli Green, Green Grass Of Home speváka Toma Jonesa. Úspešné bolo pre neho obdobie od roku 1968, kedy nahral väčšinu svojich hitov, Butterfly, Plavovláska, Kde si bola keď tu hrmelo, Malvína či Synček neplač. V roku 1973 mu vyšla prvá LP platňa Dušan Grúň. Svoju popularitu si udržal aj vďaka častému účinkovaniu v televíznych zábavných a hudobných programoch. V roku 2006 vyšla kompilácia jeho najväčších hitov 20 NAJ.

Plavovláska / Dušan Grúň (Daniel Pace, Ján Turan) 2:43

Herec, spevák, režisér, scenárista, moderátor a zabávač Ivan Krajíček (*1940) študoval herectvo na vysokej škole múzických umení. Pravidelne začal spievať počas vojenskej služby vo Vojenskom umeleckom súbore Jána Nálepku. Od roku 1963 bol členom Novej scény, začínal v činohre, potom prešiel do operetného súboru. Hral vo viacerých operetných a muzikálových predstaveniach, medzi nimi Hello Dolly, Modrá ruža, Hrnčiarsky bál či Parížsky život. V 70. rokoch patril k najobľúbenejším slovenským spevákom, známe boli piesne Svetová sláva, Mama, Oči čierne či duety Cesta do neba a Nočná ruža so Zorou Kolínskou. Spolu s Oldom Hlaváčkom vytvorili známu dvojicu gazdov v Hostinci pod gaštanom. Venoval sa divadelnej a televíznej réžii, jeho meno bolo spojené s televíznymi reláciami Vtipnejší vyhráva, Diskotéka pre starších a pokročilých a hlavne Repete.

Nebezpečná slečna / Ivan Krajíček (Ján Melkovič, Ivan Úradníček) 2:31

Eva Kostolányiová (*1942) začínala v SĽUK-u. Popri zamestnaní súkromne študovala spev u profesora Godinu. Od roku 1961 bola speváčkou Vojenského umeleckého súboru kapitána Nálepku. Prvé spevácke angažmán získala počas roku 1967 v Combe Tatra revue. Sólovú spevácku dráhu začínala v skupine Ľuba Beláka, po nej to bol od roku 1970 orchester Braňa Hronca, kde spievala s Evou Mázikovou. Od roku 1972 vystupovala s vlastnou skupinou HEJ. V začiatku svojej speváckej dráhy mala v repertoári prevzaté skladby, postupne pribudli aj piesne domácich autorov. V roku 1973 získala striebornú Bratislavskú lýru za pieseň Chvála humoru, čo bol duet s Karolom Duchoňom. Ďalšími hitmi v jej podaní boli Keď si sám, Až bude pokosená tráva, Haló tam, Smoliar s Michalom Dočolomanským, Cítiš, krúti sa zem či Ruka s kvetom. Eva Kostolányiová zomrela mladá, 3. októbra 1975 vo veku necelých 33 rokov.

Farebný sen / Eva Kostolányiová (Igor Bázlik, Ján Štrasser) 2:48

Karol Konárik (*1949) začínal spevácku dráhu v roku 1969 vystúpením v chorvátskom meste Pula. So skupinou Skarabeus hral a spieval päť rokov na Strednom východe a v západnej Európe. So skupinou účinkoval v hoteloch a na zámorských lodiach. Známe sú jeho hity Júlia si čarovná, Koľko láska máva očí, Láska má párik krídel či Veronika. Profesionálnu spevácku kariéru skončil v roku 1989. Od tej doby sa venuje podnikateľskej činnosti. V roku 2006 vyšiel album To som ja, rok nato vo vydavateľstve Opus kompilácia jeho hitov 20 NAJ.

Júlia si čarovná / Karol Konárik (Milan Koreň, Alojz Čobej) 4:07