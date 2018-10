TASR

Dnes o 11:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hapal sa ujal funkcie trénera SR, vzal si realizačný tím z 21-ky

Na archívnej snímke tréner Pavel Hapal. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 23. októbra (TASR) - Čech Pavel Hapal je oficiálne nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie. Funkcie sa ujal v stredu po podpise zmluvy na celý kvalifikačný cyklus po EURO 2020, Slovenský futbalový zväz (SFZ) má v prípade postupu na šampionát opciu na predĺženie kontraktu. Hapal nahradil Jána Kozáka a stal sa prvým zahraničným koučom národného tímu.

Výkonný výbor SFZ schválil menovanie Hapala v pondelok na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom zaňho hlasovalo deväť prítomných členov, jeden sa zdržal. Jeho asistentom bude opäť Oto Brunegraf, s ktorým spolupracuje od roku 2007 vrátane angažmánov pri národnom mužstve do 21 rokov a v Sparte Praha. Aj obsadenie ostatných postov v realizačnom tíme bude plne v kompetencii nového trénera a ten sa rozhodol presunúť k sebe do A-tímu celý realizačný tím z jeho bývalej 21-ky. "Keď som sa dozvedel, že môžem byť trénerom reprezentácie SR, najskôr som tomu neveril. Môžem len prislúbiť, že urobím všetko preto, aby sme tešili fanúšikov slovenského futbalu. Času veľa nie je. Začali sme pracovať už od utorka. Oslovili sme skúsených hráčov a naplánovali sme za nimi výjazd. Najprv pôjdeme za Marekom Hamšíkom. Kompetencie ohľadom realizačného tímu sú moje. Vezmem si k sebe celý tím z 21-ky. Plus bude doplnený troma ľudmi. Budeme mať dvoch trénerov brankárov," uviedol Hapal po uvedení do funkcie.

Štyridsaťdeväťročný Čech viedol dvadsaťjednotku od januára 2015 a na vlaňajších ME tejto vekovej kategórie v Poľsku s ňou obsadil piate miesto, keď Slovensko skončilo tesne pred bránami semifinále. Ponuku z Prahy prijal v marci tohto roka, bývalému trénerovi SFC Opava, FC Zlín, Baníka Ostrava, FC Nitra, FK Mladá Boleslav, MŠK Žilina, Zaglebia Lubin či FK Senica však nevyšiel návrat na klubovú scénu, vedenie Sparty ho odvolalo v júli. Na Slovensku sa so Žilinou radoval z majstrovského titulu v sezóne 2009/2010, v nasledujúcom ročníku doviedol MŠK do skupinovej fázy Ligy majstrov.

SFZ sa musel zaoberať otázkou reprezentačného trénera po októbrovej abdikácii Jána Kozáka. Ten odstúpil po prehre s Českom 1:2 v B-divízii Ligy národov a následnom porušení životosprávy a štatútu reprezentanta zo strany siedmich hráčov. Kozák bol najdlhšie pôsobiaci kouč pri národnom mužstve, na post nastúpil v júli 2013. Slovensko figuruje vo svojej skupine LN po dvoch zápasoch bez bodu na poslednej tretej priečke. Najbližšie sa predstaví 16. novembra doma proti Ukrajine. O tri dni neskôr si zmeria sily s krajanmi Hapala v Prahe.

Prezident SFZ Ján Kováčik potvrdil aj platové podmienky pre nového trénera. Nebudú sa líšiť od tých, aké mal jeho predchodca. Mesačný plat má vo výške 15.000 eur, resp. cieľová prémia za postup na EURO je vo výške 200.000 eur.

