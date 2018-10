Dominika Dobrocká

Dnes o 10:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Harry opäť ukázal obrovské srdce: Vdovu po vojakovi odmietol opustiť aj po výzve ochranky

Príkaz ochrankárov odmietol a pokračoval v úprimnom rozhovore s vdovou. Princ Harry opäť preukázal svoju ľudskosť.

— Foto: Daily Mirror

SYDNEY 24. októbra - Princ Harry na prvej spoločnej ceste so svojou manželkou Meghan Markleovou odhalil súcit, ktorý bezpochyby zdedil po svojej matke. Vojvoda zo Sussexu je nielen veľmi múdrym a slušným mužom, je rovnako tak milosrdný a empatický, čo dokázal aj na nedávnej návšteve v austrálskom Sydney. Harry sa zúčastnil výzvy, počas ktorej po boku austrálskeho premiéra Scotta Morrisona, športovcov a dobrovoľníkov podujatia Invictus Games prešiel cez oblúkový most Harbour Bridge, aby vyzdvihol myšlienku týkajúcu sa tejto pravidelne sa opakujúcej udalosti, ktorú sám založil. Tejto úlohy sa zúčastnila aj 41-ročná Gwen Cherneová, ktorá sa s princom pustila do rozhovoru.

Prezradila mu, že ju postretlo obrovské nešťastie. Jej manžel, špeciálny dôstojník, Peter. J. Cafe, totiž minulý rok spáchal samovraždu. Do rozhovoru, ktorý trval desať minút a sprevádzalo ho aj emotívne objatie, zasiahli Harryho ochrankári. Chceli, aby rozhovor ukončil a pokračoval v ceste. Princ im však dal stopku, čo priznala aj Gwen. „Zastavil a povedal: Rozprávam sa a nechcem ísť ďalej,“ spomína dojatá vdova.

Foto: Daily Mirror

Téma medzi princom a ambasádorkou Invictus Games bol veľmi úprimný a otvorený. „Hovorili sme o mojom príbehu a duševnom zdraví. Tiež sme sa rozprávali o tom, aké je v dnešnej spoločnosti ťažké rozprávať o smútku, strate a samovraždách. Zhodli sme sa v tom, že podujatia, ako sú aj Invictus Games, sú veľmi dôležité a potrebné. Dokážu totiž prinavrátiť svetlo a umožniť ľuďom začať rozprávať. Je to skvelé,“ prezradila Gwen. Jej manžel Peter slúžil v Kambodži, Afganistane a Iraku. Hry, ktoré vznikli vďaka Harrymu, sú pre ľudí, ako je aj Gwen veľmi dôležité. Prechod cez most mal zvýšiť povedomie o tejto hre a zároveň odštartovať tohtoročné Invictus Games.

Foto: SplashNews.com

Meghan a Harry sa pred svojím odchodom zúčastnili niektorých udalostí v rámci hier. Invictus Games, už ako bolo spomenuté, založil samotný princ Harry. Ide o medzinárodnú paralympijskú udalosť venovanú vojnovým veteránom, ktorí boli zranení pri výkone svojej práce. Na minuloročných hrách princ Harry prvýkrát a oficiálne predstavil svetu svoju vtedajšiu priateľku, dnes už manželku Meghan. Tohtoročné hry sú v plnom prúde a budú prebiehať do 27. októbra, kedy sa manželia vrátia do Sydney, aby sa zúčastnili záverečného ceremoniálu.