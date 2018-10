Petronela Svečnjaková

Titanic už čoskoro opäť vypláva. Absolvuje tú istú trasu ako v roku 1912

Loď bude väčšou a lepšou verziou parníka, ktorý sa pri plavbe do Ameriky potopil.

BRATISLAVA 24. októbra - Zaoceánsky parník Titanic, ktorému sa v roku 1912 stal osudný ľadovec pri pobreží Kanady, by mal dostať vernú a funkčnú repliku. Tú momentálne vyrábajú v Číne.

Plaviť sa bude rovnakou trasou ako Titanic

Titanic II bude takmer identický ako pôvodný parník, ibaže väčší a lepší. V roku 2022 najskôr vypláva z prístavu v Dubaji, a potom absolvuje cestu z britského Southamptonu do New Yorku ako kedysi Titanic. Na palube novej lode bude rovnaký počet ľudí ako na parníku v roku 1912, teda 2400 pasažierov a 900 členov personálu. Investícia vyjde firmu Blue Star Line na približne 500 miliónov amerických dolárov, bude to jedna z najdrahších výletných lodí vôbec.

Ako sa pre portál MSN vyjadril predseda spoločnosti Blue Star Line Clive Palmer, Titanic II bude ľudí inšpirovať a očarovať, a v každom prístave, kde zakotví, pritiahne pozornosť. Luxusné plavidlo bude bezpečnejšie ako pôvodný zaoceánsky parník, pretože sa bude riadiť novými technológiami, ako napríklad satelitmi a radarmi. Titanic II mal pôvodne do vôd Atlantického oceánu vyplávať už v roku 2016, štart sa však posunul kvôli finančným problémom. Lístky na plavbu zatiaľ k dispozícii nie sú a nevie sa ani to, koľko za ne cestujúci zaplatia.